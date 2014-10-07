به گزارش خبرنگار مهر، هفته هفتم لیگ برتر در سه روز برگزار خواهد شد. این مسابقات از روز چهارشنبه آغاز شده و تا روز جمعه ادامه خواهد داشت. اتفاقات هفته ششم لیگ برتر فوتسال باعث شده تا بازی‌های این هفته با حساسیت بیشتری دنبال شود. یکی از این اتفاقات استعفای شفاهی حسین شمس سرمربی تیم دبیری بعد از بازی هفته گذشته برابر پایاسازه و در رختکن تیم بود. استعفایی که در ظاهر با مخالفت مدیران باشگاه دبیری مواجه و همه چیز به بعد از بازی این هفته موکول شده است.

در یکی از مسابقات روز چهارشنبه، تیم تاسیسات دریایی به مصاف تیم شهرداری ساوه می‌رود. تقابل محمود خوراکچی و وحید شمسایی در لیگ برتر همیشه زیر ذره بین قرار داشته است. این دو تیم در حالی به مصاف هم خواهند رفت که از انتخاب خوراکچی به عنوان سرمربی شهرداری ساوه، کمتر از پنج روز می‌گذرد و این مربی باید کارش را در این فصل در جدال با شمسایی آغاز کند.

از طرف دیگر تیم تاسیسات سه هفته متوالی است که به پیروزی رسیده و برای باقی ماندن در کورس قهرمانی نیاز به سه امتیاز بازی با قعرنشین لیگ برتر دارد. پیروزی تیم تاسیسات در هفته ششم لیگ برتر مقابل تیم شهروند ساری برای این تیم گران تمام شد. تماشاگران ساروی در طول مسابقه بارها علیه شمسایی و دیگر بازیکنان تیمش فحاشی کرده و اشک سرمربی - بازیکن تیم تاسیسات را در آوردند!

دیگر دیدار حساس هفته هفتم بین دو تیم مس سونگون و گیتی پسند، تیم‌های دوم و سوم جدول برگزار خواهد شد. مس در حال حاضر با 14 امتیاز در رده دوم قرار دارد و گیتی پسند هم بایک امتیاز کمتر، در جایگاه سوم. نزدیکی امتیاز دو تیم به حدی است که می‌توان تقابل آنها را یک دیدار شش امتیازی تلقی کرد.

تیم ماهان تندیس قم صدرنشین فعلی لیگ که تاکنون موفق شده امتیازات کامل مسابقات را به دست آورده و با 18 امتیاز جایگاهش را در بالای جدول محکم کند، روز جمعه از تیم شهروند ساری میزبانی خواهد کرد.

دبیری تبریز هم در حالی به مصاف فرش آرا می‌رود که گفته می‌شود حسین شمس در صورت شکست در این بازی، از سمت خود کنار خواهد کشید. البته رضا کردی مربی تیم دبیری بعد از باخت هفته گذشته از تیم کنار گذاشته شد.

برنامه بازی‌های هفته هفتم لیگ برتر فوتسال به این شرح است:

چهارشنبه 16 مهرماه

* شهید منصوری - مقاومت البرز

* تاسیسات دریایی - شهرداری ساوه

پنجشنبه 17 مهرماه

* میثاق تهران - شرکت حفاری

* پایاسازه - فردوسی مشهد

جمعه 18 مهرماه

* مس سونگون - گیتی پسند

* فرش آرا - دبیری تبریز

* ماهان تندیس قم - شهروند ساری

جدول مسابقات لیگ تا پایان هفته ششم به این ترتیب است (دیدار دو تیم مقاومت البرز و شهرداری ساوه در هفته اول برگزار نشده است):