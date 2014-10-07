همکاری مردم برای اجرای طرح هادی در روستاهای آذربایجان شرقی ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد صادق پور مهدی ظهر سه شنبه در مراسم افتتاح سنگفرش و اصلاح معابر روستای گمیچی شهرستان اسکو و تحویل 192 هزارمین سند مالکیت روستایی آذربایجان شرقی ضمن قدردانی از اقدامات بنیاد مسکن استان با بیان این مطلب اظهار داشت: تلاش بنیاد مسکن آذربایجان شرقی در تغییر چهره روستاهای استان قابل تقدیر است.

وی با اشاره به نبود پل عابر پیاده در ورودی روستای گمیچی از اداره کل راه و شهرسازی استان خواست تا اقدامات لازم در این خصوص را برای کاهش تصادفات جاده ای انجام دهد.

معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی همچنین در ادامه با اشاره به نبود گاز در این روستا افزود: شرکت گاز استان در خصوص گازدار کردن روستاها تلاش می کند و قرار است ساکنان این روستا نیز همانند دیگر روستاهای استان از نعمت گاز طبیعی برخوردار شوند.

پور مهدی از آمادگی استانداری برای همکاری در اجرای طرح هادی روستایی خبر داد و افزود: استانداری آماده همکاری های لازم برای اجرای این طرح در روستاهای استان است.

معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی همچنین در ادامه از اداره کل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی خواست تا با همکاری دهیاری روستای گمیچی سالن ورزشی این روستا را احداث کند.

پور مهدی بر نگهداری اقدامات صورت گرفته در طرح هادی روستاها تاکید کرد و افزود: روستاییان باید در نگهداری و حفاظت از اقداماتی که دولت در روستاها انجام داده، تلاش کنند.

وی از متولیان امر خواست تا برای اشتغالزایی جوانان روستای گمیچی کلاس های فنی و حرفه ای را در این روستا برگزار کنند.

پورمهدی در پایان با تاکید بر صرفه جویی آب توسط روستاییان گفت: با توجه به خشکسالی دریاچه ارومیه در آب آشامیدنی نیز کمبودهایی وجود دارد و مردم باید برای مصرف کاهش آب صرفه جویی کنند.

گفتنی است در پایان این مراسم به تعدادی از روستاییان سند مالکیت روستایی اعطا شد.