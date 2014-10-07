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۱۵ مهر ۱۳۹۳، ۱۵:۰۶

محمدی:

فعالیت های بنیاد مسکن بر آبادی روستاهای مناطق محروم متمرکز است

فعالیت های بنیاد مسکن بر آبادی روستاهای مناطق محروم متمرکز است

تبریز- خبرگزاری مهر: مدیر کل بنیاد مسکن آذربایجان شرقی گفت: در حال حاضر تمرکز فعالیت های این نهاد بر آبادی روستاها بویژه در مناطق محروم متمرکز است.

به گزارش خبرنگار مهر، قربان محمدی ظهر سه شنبه در مراسم افتتاح سنگفرش و اصلاح معابر روستایی گمیچی شهرستان اسکو و تحویل 192 هزارمین سند مالکیت روستایی آذربایجان شرقی که به مناسبت گرامیداشت روز ملی روستا در روستای گمیچی برگزار شد، با بیان این مطلب اظهار داشت: در حال حاضر بنیاد مسکن استان وظایف و فعالیت های خود را بر روی آبادی روستاها به خصوص روستاهای مناطق محروم متمرکز کرده است.

وی اضافه کرد: در روستای کمیچی از توابع شهرستان اسکو از 180 خانوار 30 خانوار در نوسازی و مقاوم سازی منازل خود اقدام کرده اند در حالی که در اکثر روستاها حدود نصف خانوارها در اجرای طرح هادی در خصوص مقاوم سازی واحدهای مسکونی خود با بنیاد مسکن استان همکاری کرده اند.  

مدیر کل بنیاد مسکن آذربایجان شرقی با اشاره به تخریب واحدهای مسکونی در زلزله ارسباران گفت: در زمان وقوع زلزله منطقه ارسباران بیشترین آسیب به واحدهای مسکونی غیر مقاوم رسیده بود.

محمدی همچنین در ادامه از اهالی روستای گمیچی خواست تا در مقابل انواع بلایای طبیعی به خصوص زلزله واحدهای مسکونی خود را مقاوم سازی کنند تا بعد از اجرای طرح هادی سند مالکیت خود را از اداره کل بنیاد مسکن دریافت کنند.

وی بر نگهداری سنگفرش ها در خیابان های روستای گمیچی تاکید کرد و گفت: مردم این روستا در اقدامات دولت در اجرای طرح هادی به خصوص در نگهداری سنگفرش ها تلاش کنند.

محمدی با اشاره به متراژ سنگفرش در معابر و کوچه های روستای گمیچی نیز اظهار داشت: در این روستا حدو چهار هزار متر در قالب طرح هادی سنگفرش شده است که امیدواریم در فاز دوم اجرای این طرح به 124 هزار متر برسد.

وی با اشاره به اعتبار هزینه شده برای اجرای طرح روستایی و سنگفرش و اصلاح معابر روستایی در روستای گمیچی افزود: برای اجرای طرح روستایی و سنگفرش و اصلاح معابر روستایی در روستای گمیچی دو میلیارد و 600 میلیون ریال هزینه شده است.

محمدی همچنین در ادامه اجرای فاز دو طرح هادی در روستای گمیچی را نیازمند همکاری مردم دانست و افزود: توسعه روستاها بدون همکاری مردم امکان پذیر نیست.  

گفتنی است در پایان این مراسم به تعدادی از روستاییان سند مالکیت روستایی اعطا شد.  

 

 

کد مطلب 2384947

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