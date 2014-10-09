از عدم حضور سخنران ویژه تا عکس یادگاری مهمانان خارجی با نمادهای تزئینی شهر اصفهان

به گزارش خبرنگار مهر، آئین افتتاحیه رسمی اجلاس و جشنواره میراث فرهنگی ناملموس در اصفهان صبح امروز در حالی برگزار شد که به رغم تمام حساسیت‌های عنوان شده در خصوص زمانبندی برگزاری مراسم‌های مختلف این اجلاس طی روزهای 17 تا 20 مهر ماه، تاخیر یک ساعت و نیم در برگزاری افتتاحیه رسمی بیانگر بی برنامگی در گام اول برگزاری این اجلاس است.



هم‌چنین در حالی که شهرداری اصفهان بارها و بارها در رسانه‌های گروهی برگزاری آیین افتتاحیه معنوی و رسمی این اجلاس را با حضور غلامعلی حداد عادل، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی اطلاع رسانی کرده بود این سخنران به رغم انتظار بیش از یک ساعت و نیمه مهمانان در این آئین حضور نیافت و اجرای موسیقی‌های سنتی اکثر قومیت‌های ایرانی جایگزین سخنرانی این مهمان ویژه در آئین افتتاحیه اجلاس و جشنواره میراث فرهنگی ناملموس بود.



عدم ارائه امکانات کافی در خصوص دستگاه‌های ترجمه سخنرانی‌ افراد خارجی در این آئین نیز از دیگر حاشیه‌های این مراسم افتتاحیه بود که انتقاد مجری برنامه را نیز به دنبال داشت.



از دیگر حاشیه‌های نخستین ساعات افتتاح رسمی اجلاس و جشنواره میراث فرهنگی ناملموس در اصفهان را نیز می‌توان عدم هماهنگی در برگزاری کارگاه‌های آموزشی جنبی در نظر گرفته شده برای این اجلاس عنوان کرد چرا که برای نمونه کارگاه آموزشی "طب سنتی ایرانی اسلامی" که قرار بود از ساعت 8 الی 12 صبح برگزار شود پس از گذشت بیش از یک ساعت و 30 دقیقه از زمان اعلام شده هنوز دکور مورد نیاز برای برگزاری این کارگاه آموزشی آماده نشده بود.



گل آرایی زیبای سطح شهر و به ویژه گل آرایی‌های تزئین شده بر اساس نماد کشورهای حاضر در اجلاس میراث فرهنگی ناملموس در اصفهان نیز از دیگر حاشیه‌های زیبای امروز برگزاری این اجلاس در اصفهان بود که مورد استقبال تمام مهمانان خارجی قرار گرفته بود به گو‌نه‌ای که این مهمانان با لبخند با نماد کشورهایشان عکس می‌گرفتند.