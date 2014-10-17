8 هزار فقره تسهيلات ساخت مسكن به مددجويان خراسان شمالي اعطا شد

علي محمدي در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اعطاي هشت هزار فقره تسهيلات ساخت مسكن به مددجويان كميته امداد و بهزيستي خراسان شمالي، افزود: اعطاي تسهيلات ساخت واحدهاي مسكوني به مددجويان بهزيستي و كميته امداد خراسان شمالي يكي از كارهايي كه بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان از زمان تاسيس تاكنون انجام داده و همچنان ادامه دارد.

وي گفت: تاكنون تسهيلات احداث هشت هزار واحد مسكوني به مددجويان تحت حمايت كميته امداد و بهزيستي استان اعطا شده و غالب اين واحدها نيز گواهي پايان كار دريافت كرده اند.

محمدي ازاساسي ترين وظايفي كه از بدو تاسيس بنياد مسكن پيگيري مي شود را ساخت و ساز واحدهاي مسكوني ارزان قيمت عنوان كرد و گفت: كيفيت ساخت و رعايت استانداردها، نظارت برا جرا، استفاده از مدلها و معماري مناسب همواره در طرح و پروژه ها مد نظر بوده است.

وي با بيان اينكه بنياد مسكن خدمات مختلفي در زمينه مسكن به متقاضيان ارائه مي دهد، اظهار داشت: طرح بهسازي واحدهاي مسكوني روستايي، تسهيلات اعطايي به مددجويان تحت حمايت كميته امداد و بهزيستي، ساخت مسكن هاي مهر، اعطاي تسهيلات مسكن روستايي، اعطاي تسهيلات قرض الحسنه در جهت احداث حمام و تعمير مسكن روستايي و... از جمله اقداماتي است كه سوي بنياد مسكن انقلاب اسلامي صورت مي گيرد.