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۲۵ مهر ۱۳۹۳، ۱۲:۱۲

محمدي:

8 هزار فقره تسهيلات ساخت مسكن به مددجويان خراسان شمالي اعطا شد

8 هزار فقره تسهيلات ساخت مسكن به مددجويان خراسان شمالي اعطا شد

بجنورد- خبرگزاري مهر: مديركل بنياد مسكن انقلاب اسلامي خراسان شمالي از اعطاي هشت هزار تسهيلات واحد مسكوني به مددجويان كميته امداد و بهزيستي اين استان خبر داد.

علي محمدي در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اعطاي هشت هزار فقره تسهيلات ساخت مسكن به مددجويان كميته امداد و بهزيستي خراسان شمالي، افزود: اعطاي تسهيلات ساخت واحدهاي مسكوني به مددجويان بهزيستي و كميته امداد خراسان شمالي يكي از كارهايي كه بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان از زمان تاسيس تاكنون انجام داده و همچنان ادامه دارد.

وي گفت: تاكنون تسهيلات احداث هشت هزار واحد مسكوني به مددجويان تحت حمايت كميته امداد و بهزيستي استان اعطا شده و غالب اين واحدها نيز گواهي پايان كار دريافت كرده اند.

محمدي ازاساسي ترين وظايفي كه از بدو تاسيس بنياد مسكن پيگيري مي شود را ساخت و ساز واحدهاي مسكوني ارزان قيمت عنوان كرد و گفت: كيفيت ساخت و رعايت استانداردها، نظارت برا جرا، استفاده از مدلها و معماري مناسب همواره در طرح و پروژه ها مد نظر بوده است.

وي با بيان اينكه بنياد مسكن خدمات مختلفي در زمينه مسكن به متقاضيان ارائه مي دهد، اظهار داشت: طرح بهسازي واحدهاي مسكوني روستايي، تسهيلات اعطايي به مددجويان تحت حمايت كميته امداد و بهزيستي، ساخت مسكن هاي مهر، اعطاي تسهيلات مسكن روستايي، اعطاي تسهيلات قرض الحسنه در جهت احداث حمام و تعمير مسكن روستايي و... از جمله اقداماتي است كه سوي بنياد مسكن انقلاب اسلامي صورت مي گيرد.

کد مطلب 2390549

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