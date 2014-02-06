مجله مهر: امام خمینی(ره) در پاسخ به پیامهای تشكر از سوی مردم و یا شخصیتها و گروههای مختلف به مناسبت ورودشان پیام تشكری خطاب به عموم منتشر کردند و با فراخوانی از سوی جامعه روحانیت تهران مردم به راهپیمایی عمومی در تأیید دولت بازرگان پرداختند.
خبرگزاری فرانسه گزارش داد: جبهه ملی از مقامات و سازمانهای حاكمه و تمام مردم خواست تا از دولت بازرگان حمایت كنند. بازرگان در اولین مصاحبه خود به عنوان نخست وزیر دولت موقت، برنامه و وظایف دولت خود را تشریح كرد. بازرگان موقتا از رهبری نهضت آزادی كنارهگیری کرده و به مدرسه علوی نقل مكان كرد
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در حكم نخست وزیری، حضرت امام از او خواسته بود تا بدون وابستگی حزبی و گروهی به پست نخست وزیری اشتغال یابد. در صبح همان روز در پی تشكیل جلسه مجلس و حضور بختیار، فانتومها و هلیكوپترهای نیروی هوایی بر فراز تهران مانور دادند.
بختیار به هنگام سخنرانی در مجلس شورا گفت: دولت موقت تا شوخی و حرف است، تحمل میكنم... من در مقام نخست وزیری قانونی مملكت می مانم تا انتخابات آزاد آینده را انجام دهم. بختیار ضمن اظهاراتش به یكی از فرماندهان ارشد ارتش، اظهار داشت: این محلهای خالی را كه در هیأت دولت میبینید، من مخصوصا خالی نگاه داشتهام تا با تعدادی از افراد كه آقای مهندس بازرگان معرفی میكند، پر نمایم و من با آقایان مشغول مذاكره هستم.
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از اتفاقات مهم دیگر این روز این بود که حجتالاسلام فلسفی پس از هشت سال ممنوعیت از سخنرانی، در حضور امام و مردم دیدار كننده از ایشان، سخنرانی كرد.
همچنین دكتر سعید، رییس مجلس شورا، در جلسه همان روز مجلس گفت: بازگشت حضرت آیتالله العظمی خمینی، مرجع عالیقدر تشیع را به خاك وطن از طرف خود و عموم نمایندگان خوش آمد میگویم. در همین زمان بود که لوایح محاكمه وزرای سابق و انحلال ساواك، در جلسه مجلس شورا به تصویب رسید.
حجتالاسلام والمسلمین صادق خلخالی در حالی كه عدهای از همافران پادگان شاهرخی در همدان، در بازداشت به سر میبرند از سوی امام اعلام كرد كه اجازه نمیدهیم حتی یك نفر از همافران آسیب ببینند. از سوی آیتالله مرعشی نجفی هم، به مناسبت انتصاب مهندس بازرگان به نخست وزیری، پیام تبریكی ارسال شد.
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مردم زاهدان، اعم از شیعه و سنی، كه به پشتیبانی دولت مهندس بازرگان دست به راهپیمایی زده بودند، از سوی چماق به دستان مورد هجوم قرار گرفتند. در این حادثه، 62 نفر كشته یا زخمی شدند. در مراسم فارغ التحصیلی دانشجویان دانشكده افسری، افسران جوان از سوگند وفاداری به شاه معاف شدند.
میرفندرسكی، وزیر امورخارجه، نیز گفت: حضور ایران در پیمان سنتو در چهارچوب سیاست خارجی ایران قابل توجیه نیست.
زهره شریفی
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