به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم کوتاه «رویای سرخ» از تولیدات انجمن سینمای جوانان ایران به هفتمین جشنواره‌ بین المللی فیلم منار که در شهر صوفیه بلغارستان برگزار می‌شود راه یافت.

فیلم کوتاه «رویای سرخ» به کارگردانی شهریار پورسیدیان، تهیه کنندگی انجمن سینمای جوانان ایران و مجری‌گری طرح توسط دفتر رشت انجمن به بخش رقابتی هفتمین جشنواره بین المللی the Sofia MENAR international film festival صوفیه بلغارستان راه پیدا کرد.

این جشنوراه که ژانویه 2015 برگزار خواهد شد تمرکز ویژه ای روی کشورهای جهان اسلام و شرق میانه دارد و واژه منار را به معنای روشنگر راه از فرهنگ اسلامی به عنوان نام جشنواره به عاریه گرفته است.

فیلم کوتاه «رویای سرخ» که در بخش مسابقه‌ سی و یکمین جشنواره‌ بین المللی فیلم کوتاه تهران حضور داشت در اواخر ماه میلادی گذشته جایزه بهترین فیلم کوتاه از جشنواره فیلم‌های ایرانی سانفرانسیسکو، دیپلم افتخار انسان دوستی از ششمین جشنواره بین المللی فیلم کودک اکراین و جایزه بهترین فیلمبرداری را از جشنواره بین المللی فیلم‌هایی برای کودکان AnifestRozafa از کشور آلبانی دریافت کرد.

پورسیدیان پیش از این با فیلم‌های کوتاه پیشین خود موفق به دریافت جوایزی چون تندیس زرین سه دوره جشنواره فیلم رشد، بهترین فیلم جشنواره فیلم Breaking down international film festival مسکو روسیه (2012)، بهترین فیلم مستند از جشنواره فیلم حسنات اصفهان (1391) و بهترین فیلم از جشنواره Cinema touching disability film festival تگزاس آمریکا (2011) شده است.

داستان فیلم کوتاه «رویای سرخ» که دوازدهمین فیلم کوتاه شهریار پورسیدیان است در مورد کودکی رویاپرداز است که همراه مادربزرگش زندگی می‌کند. سال نو در راه است و او رویایی در سر دارد...

دو فیلم و یک داور ایرانی در هشتمین جوایز «گرندآف»

دو فیلم و یک داور ایرانی در هشتمین دوره جوایز فیلم‌های مستقل اروپایی«گرندآف» حضور دارند.

جوایز «گرندآف» در رشته‌های بهترین کارگردانی، فیلمنامه، تدوین، فیلمبرداری، بازیگر مرد و زن، فیلم داستانی، مستند، انیمیشن و فیلم غیر اروپایی اهدا می‌شود که مرجان ریاحی مستندساز و مدیر «پایگاه خبری فیلم کوتاه» داوری آثار منتخب جشنواره را برعهده دارد.

در بخش بهترین فیلمنامه نیکان نظامی برای «کمی آنسوتر» و در بخش بهترین فیلمبرداری رحمت عبدیانی برای «فرشته هزار سنگ» نامزد دریافت جایزه

هستند.

هشتمین دوره جوایز فیلم‌های مستقل اروپایی «گرندآف» 1 تا 6 دسامبر در ورشو پایتخت لهستان برگزار می‌شود.