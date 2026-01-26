نقشبندی: تأمین سرمایه در گردش، شرط پایداری زنجیره تولید دام و طیور است

به گزارش خبرنگار مهر، سعدی نقشبندی صبح دوشنبه در نشست هماهنگی و توجیهی تأمین سرمایه در گردش برای خرید نهادههای دامی استان، با اشاره به اهمیت زنجیره تولید بهعنوان محور اصلی امنیت غذایی، بخش دام و طیور را از ارکان راهبردی تأمین پروتئین مورد نیاز جامعه دانست و بر ضرورت مدیریت یکپارچه این بخش از تأمین نهاده تا تولید و عرضه تأکید کرد.
وی با بیان اینکه پایداری تولید نیازمند تأمین مستمر نهاده و سرمایه در گردش است، افزود: نشستهای مستمر با تشکلها و تولیدکنندگان بخش دام و طیور با هدف احصای دقیق مسائل و موانع موجود و بررسی کارشناسی راهکارها برگزار میشود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان تصریح کرد: هدف از این جلسات، ایجاد هماهنگی میان دستگاههای اجرایی و شبکه بانکی، تسهیل فرآیند تأمین سرمایه در گردش و افزایش توان خرید نهادههای دامی از طریق سامانه بازارگاه است تا از بروز وقفه در چرخه تولید جلوگیری شود.
وی همچنین اعتمادسازی میان واردکنندگان نهادههای دامی و تولیدکنندگان را از دستاوردهای مهم این نشستها برشمرد و گفت: تعامل و گفتوگوی تخصصی، مسیر تأمین پایدار نهاده و تقویت امنیت غذایی استان را هموار میکند.
در پایان این نشست بر ضرورت همافزایی تشکلهای تولیدی، شبکه بانکی و دستگاههای اجرایی برای حمایت هدفمند از تولیدکنندگان و صیانت از امنیت غذایی استان تأکید شد.
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