مدارس علمیه قزوین نقش مهمی در تربیت اندیشمندان دینی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غلامعلی نعیم آبادی امام جمعه استان هرمزگان که برای شرکت در مراسم ارتحال آیت الله مهدوی کنی به استان سفر کرده است ظهر دوشنبه با آیت الله باریک بین نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه قزوین دیدار کرد.

آیت الله غلامعلی نعیم آبادی ضمن ابراز خرسندی از دیدار با نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین گفت: آیت الله باریک بین یکی از ارکان ارزشمند نظام مقدس جمهوری اسلامی محسوب می شوند و خدمات ماندگار ایشان به استان و نظام همیشه در اذهان ماندگار و فراموش نشدنی است.

امام جمعه هرمزگان به سابقه تاریخی استان قزوین و همچنین مدارس علمیه تصریح کرد: قزوین در تمامی عرصه های نظام اسلامی همیشه پیشتاز و پیشگام بوده و شهدای والامقامی را تقدیم کرده که شهید رجایی از جمله شخصیت های ارزشمندی است که موجب افتخار نظام است.

آیت الله نعیم آبادی بیان کرد: مدارس علمیه در استان پر رونق بوده و بسیاری از علما و روحانیت کشور از همین مدارس به مدارج عالیه رسیده اند که جای شکرگزاری است.

وی به ابعاد شخصیتی مرحوم آیت الله مهدوی کنی هم اشاره کرد واظهارداشت: این شخصیت برجسته و فرهیخته با ولایتمداری خود زبانزد همه بود و این جایگاه درس بزرگی است که همه باید آن را در زندگی بکار بندیم.

در ادامه آیت الله باریک بین ضمن گرامیداشت یاد وخاطره مرحوم مهدوی کنی (ره) برای ایشان علو درجات از خدای متعال مسئلت کرد.

امام جمعه قزوین ضمن قدردانی از حضور امام جمعه هرمزگان در استان و بیان خدمات ارزشمند ایشان در استان هرمزگان نیز گفت: روحانیت در شرایط کنونی نقش تعیین کننده ای در هدایت و روشنگری مردم دارند و این جایگاه همواره باید حفظ شود.