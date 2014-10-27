ماهواره تاثیر گذارترین منکر جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، حسن شاهوارپور پیش از ظهر امروز در همایش سالانه ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر استان خوزستان افزود: در حوزه غنی سازی فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر، بررسی کارشناسانه ای توسط بسیج خوزستان بر روی شبکه های ماهواره ای انجام شد که نتیجه به دست آمده حاکی از آن بود که ماهواره موثر ترین منکر در انحراف اقشار مختلف جامعه است.

وی افزود: در راستای مبارزه با این معضل، بیش از 600 همایش برای عموم مردم برگزار کردیم که اثرات مطلوبی به همراه داشت و تعداد زیادی از مردم داوطلبانه دستگاه ماهواره خود را جمع آوری و تحویل دادند.

دبیر ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر استان خوزستان، اولویت اول کاری این ستاد را آموزش مبتنی بر رفتارهای دینی عنوان کرد و گفت: امر به معروف و نهی از منکر یک فریضه واجب و شرعی است و لازمه آن آموزش رفتاری به همه مردم در سطوح مختلف است و کاری نیست که به راحتی انجام شود.

شاهوارپور از تذکر لسانی به عنوان دومین اولویت کاری ستاد امر به معروف ونهی از منکر نام برد و ادامه داد: تذکری که با زبان نرم و اثرگذار ارائه شود یک اقدام ایجابی است که در حوزه عمل تاثیر عمیقی می گذارد. ما با تاثیر آنی مخالفیم و همیشه سعی می کنیم ضمن جلوگیری از به وجود آمدن موارد منکراتی از بسط آنها نیز جلوگیری کنیم.

فرمانده سپاه ولی عصر (ع) استان خوزستان ادامه تصریح کرد: گروه بندی اعظای ستادهای امر به معروف و نهی از منکر در سراسر استان خوزستان به همراه تهیه جزوات، نشریات و محصولات فرهنگی، کار طاقت فرسایی بود که همکاران ما در ستاد مرکزی با جدیت و اهتمام در طول سال انجام می دهند که خوشبختانه نتایج خوبی به دنبال دارد.

وی عدم نصب تابلوهای ثابت مذهبی در سطح شهر را به عنوان مشکل بزرگ فرهنگی برای استان دانست و گفت: هم اکنون تابلوهای ثابت در سطح شهر اکثرا تجاری هستند و جای خالی تابلوهای مذهبی در همه شهرهای استان خصوصا اهواز شدیدا احساس می شود ضمن اینکه در بحث هدایت مسافران به سوی بقعه علی بن مهزیار از طریق نصب تابلو کم کاری هایی صورت گرفته که باید جبران شود.

سردار شاهوارپور عنوان کرد: با اقدامات تند مخالفیم و این مسئله که بازتاب منفی به دنبال دارد باید مدیریت شود. ستادهای امر به معروف و نهی از منکر باید احساس وظیفه کرده و با جدیت ستاد فعال مورد انتظار را به وجود آورند.