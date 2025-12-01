سردار شاهوارپور: امر به‌ معروف ضامن مسیر صحیح جامعه‌ است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسن شاهوارپور پیش از ظهر امروز دوشنبه در یادواره شهدای امر به معروف و نهی از منکر استان خوزستان اظهار کرد: خداوند متعال در آیات متعدد قرآن کریم بر اهمیت این دو فریضه تأکید کرده و آن را مسئولیتی همگانی دانسته است.

وی با اشاره به جایگاه تاریخی و قرآنی این فریضه گفت: حتی در مقاطع مختلف تاریخ از جمله دوران جاهلیت که رفتارهای غلطی همچون زنده‌به‌گور کردن دختران رواج داشت، قرآن با قاطعیت این اقدام را محکوم کرد و این نشان می‌دهد بی‌توجهی به معروف و نهی از منکر چگونه می‌تواند جامعه را به انحطاط بکشاند.

فرمانده سپاه حضرت ولی‌عصر (عج) خوزستان افزود: امروز نیز ترک فعل در برابر ظلم، چه در غزه و چه در دیگر نقاط جهان اسلام، آثار زیان‌باری دارد و این مسئولیت الهی را سنگین‌تر می‌کند.

وی تصریح کرد: پیامبر اکرم (ص) و ائمه اطهار (ع) همه توان خود را در مسیر هدایت بشر به‌کار گرفتند و امت اسلامی نیز برای حفظ این مسیر هزینه‌های بسیاری در قالب شهید، جانباز و مجروح تقدیم کرده است.

سردار شاهوارپور با اشاره به فرمایش امام باقر (ع) مبنی بر اینکه «اگر امر به معروف احیا شود، راه‌ها حلال و روشن می‌شود»، تاکید کرد: اجرای این فریضه موجب جلوگیری از انحرافات اجتماعی و اصلاح مسیر جامعه خواهد شد.

وی با اشاره به شکل‌گیری حرکت‌های انقلابی از سال ۴۲ گفت: قیام امام خمینی (ره) آغازگر حرکتی بود که براساس همین فریضه الهی شکل گرفت و امروز نیز دستگاه‌ها، نهادها و شرکت‌ها باید در این مسیر هم‌افزا باشند.

فرمانده سپاه حضرت ولی‌عصر (عج) بیان کرد: سپاه در ۱۸ حوزه تخصصی فعالیت دارد و یکی از این بخش‌ها موضوع عفاف و حجاب است.

وی با اشاره به مشکلات معیشتی، اقتصادی و اداری مردم گفت: برخی تخلفات و نارسایی‌ها گزارش شده که با جدیت در حال پیگیری است و بخش زیادی از این موارد تا حد قابل توجهی حل خواهد شد.

سردار شاهوارپور تأکید کرد: اگر امر به معروف و نهی از منکر به‌درستی اجرا شود، بسیاری از مشکلات اجتماعی و اقتصادی جامعه قابل اصلاح است و این مسیر نیازمند همراهی همه مردم و مسئولان است.