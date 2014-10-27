به گزارش خبرنگار مهر، برای نخستین بار یک اثر تصویری از ایران موفق به ثبت در حافظه منطقه‌ای آسیا اقیانوسیه یونسکو شد.

مهدی فرجی، مدیرشبکه یک سیما در حاشیه مراسم تقدیر از مستند «جان مرجان» ساخته مانی میرصادقی گفت: ثبت این مستند افتخار بزرگی برای رسانه ملی و کشور محسوب می‌شود. به ویژه که در این اثر نام خلیج فارس بارها برده شد. پس از شیطنت‌های کشورهای عربی برای تغییر نام این خلیج، ذکر نام خلیج فارس در مقابله با این فضاسازی‌ها موثر بود.

باید تولیدات مستند رشد کنند

وی افزود: با برنامه‌ریزی‌های بیشتر باید تولیدات مستند شبکه یک رشد بیشتری پیدا کند، چرا که ظرفیت‌های زیادی در اقلیم ایران وجود دارد.

مدیر شبکه یک یادآور شد: یکی از نقاط مثبت فیلمسازی کشور مستندسازی است و آثار مستند ما هرگاه در مجامع بین المللی و جشنواره‌ها شرکت کردند توفیقات بسیاری به دست آوردند و در ایران نیز بسیار مورد توجه قرار گرفتند.

فرجی با بیان اینکه باید به حوزه تولید مستند توجه بیشتری کرد، ادامه داد: باید ساعت‌های بهتری را برای پخش مستندها در کنداکتور پیش بینی کرد. البته معاونت سیما با راه اندازی شبکه مستند نشان داد که توجه خاصی به این آثار دارد و در کنار شبکه مستند سایر شبکه‌ها از جمله شبکه افق هم وظیفه پخش آثار مستند را دارند.

لزوم افزایش تولیدات مستند در حوزه‌های مختلف

وی تصریح کرد: در تولید آثار مستند رشد خوبی داشتیم اما این کافی نیست و ضرورت دارد تا بتوانیم در حوزه‌های مختلف تولیدات مستند را افزایش دهیم.

تولیدات مستندهای فاخر در شبکه یک

مدیرشبکه یک تأکید کرد: در حوزه تولید مستند شبکه یک چند مستند فاخر در دست تولید دارد که مستند «در اعماق خلیج فارس» به تهیه کنندگی نظری و مستند «ایرانگرد» به تهیه کنندگی جواد قارایی از جمله آنها است.

فرجی در پایان گفت: پخش مستندهایی با موضوع محیط زیست طبیعی، دریایی و حیات وحش ایران خیلی مورد توجه مردم دنیا است و ما با تولید و پخش چنین آثاری، شرایط اقلیمی‌ و زیستی ایران را به جهانیان معرفی می‌کنیم و این از سیاست‌های شبکه یک است.

مستندی که یک تهدید را به نمایش گذاشت

معصومه ابتکار معاون رییس جمهور و رییس سازمان محیط زیست هم در حاشیه این مراسم گفت: مستند «جان مرجان» به خوبی به زیست دریایی به خصوص حفاظت از مرجان‌ها پرداخته است، چرا که مرجان‌ها از گونه‌های بسیار بسیار ارزشمند تنوع زیستی دریاها هستند که به سرعت در معرض تهدیدند و متاسفانه بسیاری از جزایر مرجانی کشور به علت سوء‌مدیریت در حال نابودی است.

وی تصریح کرد: تولید یک مستند توسط فیلمسازان شبکه یک که بخشی از محیط زیست منطقه خلیج فارس را که جزو میراث جهانی است و باید از آن حفاظت شود به نمایش گذاشته، اتفاق بسیار مهمی‌ است.

ابتکار یادآور شد: مرجان‌ها زیستگاه‌های اصلی گونه‌های متنوع شیلاتی دریاها هستند و از بین رفتن آنها به معنی از بین رفتن بخش مهمی‌ از میراث طبیعی جهان است بنابراین مستند جان مرجان موضوع بسیار مهمی‌ را نشانه گرفت و آنچه مانی میرصادقی در این مستند نشان داد زنگ خطری است که درصورت بی توجهی به آن روزی شاهد نابودی مرجان‌های خلیج فارس خواهیم بود.

امیدوارم جان مرجان در حافظه جهانی یونسکو نیز ثبت شود

رییس سازمان محیط زیست با ابراز خوشحالی از ثبت مستند «جان مرجان» در حافظه منطقه‌ای آسیا اقیانوسیه یونسکو از تهیه کننده مستند به خاطر پرداختن به چنین موضوع مهم زیست محیطی تشکر کرد.

وی در پایان گفت: مستند «جان مرجان» این پیام را از طرف ایران به جهانیان داد که ایران در این جریان جهانی حفاظت از محیط زیست از میراث طبیعی کشورش به عنوان میراث جهانی تلاش می‌کند.

ابتکار از دستگاه‌های مرتبط و مسئول خواست تا با معرفی مستند «جان مرجان» به جهان کمک کنند تا این مستند در حافظه جهانی یونسکو نیز به ثبت برسد.