مهدی پاکدل راوی «از ماه تا ماهی» شد

به گزارش خبرنگار مهر، مستند «از ماه تا ماهی» به تنوع زیستی ایران و گونه‌های مختلفی که در حال حاضر در حال انقراض هستند می‌پردازد و در هر بخش درباره یکی از گونه‌های در حال انقراض و یا مجموعه‌ای از آنها از جمله پرندگان، سُم داران (گوزن و گورخر)، یوزپلنگ ایرانی و ماهی‌های آب شیرین و شور ایران گفتگو می‌کند.

سعیده اَخکان نویسنده، محمدرضا علیقلی موسیقی، بهرنگ سنجابی تدوین و مهدی پاکدل به عنوان راوی با «از ماه تا ماهی» همکاری داشته‌اند.

از سیدمانی میرصادقی مستندهایی چون «سفر سبز»، «حیات وحش ایران»، «آخرین قاره»، «جنوبگان»، «تا به بیرجند»، «نگین تتیس» و... از شبکه‌های مختلف سیما پخش شده و این مستند نیز در قالب برنامه «فانوس» امشب چهارشنبه 26 آذر ساعت 23 از شبکه مستند پخش می‌شود.