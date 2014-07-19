مجید گیاه‌چی مجری طرح «شب‌های مستند» درباره مستندهای این هفته این برنامه به خبرنگار مهر گفت: در ساعت 23 روزهای شنبه تا چهار‌شنبه 28 تیر تا 8 مرداد به‌ترتیب فیلم‌های «از ماه تا ماهی»، «جان مرجان»، «شیر ایرانی»، «تاب آب» و «ببر هیرکان» از آثار سید مانی میرصادقی، از شبکه‌ مستند پخش می‌شود و با حضور فیلم‌ساز مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد. این برنامه در ساعت 5:30 و 13:30 روز پس از پخش تکرار می‌شود.

وی افزود: پس از تولید مجموعه مستند حیات وحش ایران در 22 قسمت 26 دقیقه‌ای با موضوع جانوران در حال انقراض در ایران، میرصادقی خلاصه‌ای از مجموعه «از ماه تا ماهی» را در پنج قسمت تهیه کرد که هر کدام درباره یکی از دسته‌های حیات وحش ایران است؛ پرندگان بومی و مهاجر، سم‌داران ایران (کل، قوچ و میش، گورخر ایرانی و گوزن)، یوزپلنگ آسیایی، ماهیان آب شیرین و شور ایران و اکوسیستم‌های رودخانه‌ای.

گویندگی پرویز پرستویی در مستند «شیر ایرانی»

مجری طرح این برنامه ادامه داد: «جان مرجان» در باره‌ اکوسیستم‌های مرجانی خلیج فارس و دریای عمان است که علاوه بر کسب توفیق‌ در جشنواره‌های مختلف، موفق شد به‌عنوان تنها اثر تصویری کشور جمهوری اسلامی ایران از طرف یونسکو در لیست حافظه‌ جهانی قرار بگیرد. «شیر ایرانی» از مجموعه مستند حیات وحش ایران است که موفق به دریافت جایزه‌ پاندا از جشنواره‌ جهانی حیات وحش و محیط زیست انگلستان شد و به بررسی زندگی شیر ایرانی که در 120 سال پیش منقرض شده می‌پردازد. پرویز پرستویی به عنوان گوینده در ساخت این مستند همکاری داشته است.

گیاه‌چی یادآور شد: «تاب آب» در سال 1387 برای طرح تالاب‌های ایران تولید شد و به مشکلات تالاب‌های ایران می‌پردازد، موضوعاتی چون دریاچه‌ ارومیه، تالاب شادگان و دریاچه‌ پریشان. همچنین «ببر هیرکان» در سال 1390 با موضوع انتقال ببر سیبری به ایران تولید شد.

وی درباره کارنامه سیدمانی میرصادقی توضیح داد: او متولد 1347 و فارغ‌التحصیل رشته‌ آلودگی محیط زیست دریا در مقطع کارشناسی ارشد است. کار حرفه‌ای خود را در سال 1372 با تهیه‌کنندگی مجموعه مستند «هوای تهران 72» آغاز کرد و از آن زمان تاکنون با این‌که شرایط کار در زمینه‌های دیگر هنری نیز برایش فراهم بود، فقط در زمینه‌ محیط زیست و طبیعت ایران و جهان فعالیت کرده است. میرصادقی تلاش کرده است با استفاده از پیشرفته‌ترین ابزارهای روز دنیا و به‌کارگیری زبان هنر و علم به شناساندن سرزمین ایران به جهانیان کمک کند. بسیاری از مجموعه مستندهای علمی و محیط زیستی او در نوع خود برای اولین بار در ایران تولید شد و دیگر فیلم‌سازان را به ورود به این عرصه ترغیب کرد.

ثبت نام خلیج فارس در حافظه جهانی یونسکو

مجری طرح «شب‌های مستند» در پایان گفت: میر صادقی که پیش از این مجموعه مستندهایی نظیر حیات وحش ایران، نگین تتیس، دریای تیس، حیات خانه‌ی ما، سفر سبز، جنوبگان و ... را نیز ساخته و از جشنواره‌هایی نظیر جشنواره‌ جهانی حیات وحش و محیط زیست انگلستان (که از معتبرترین جشنواره‌های جهان و به تعبیری معادل اسکار در مستندسازی است)، حیات وحش مونتانا در امریکا، جشنواره‌ فیلم ژاپن، جشنواره‌ فیلم فجر، جشنواره‌ فیلم حقیقت، جشنواره‌ فیلم کوتاه تهران، جشنواره‌ فیلم کوتاه سونی، جشنواره‌ فیلم سبز و ... جوایزی دریافت کرده است، بزرگترین حاصل تلاش و کارش را ثبت نام خلیج فارس در حافظه‌ جهانی یونسکو می‌داند.

