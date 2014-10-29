۷ آبان ۱۳۹۳، ۱۵:۳۳

آسمان کرمانشاه از امروز بارانی می‌شود/ احتمال آبگرفتگی معابر در استان

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: مدیر کل هوا شناسی استان کرمانشاه گفت: سامانه ای ناپایدار تا روز شنبه بر جو استان حاکم است و طی این مدت شاهد وزش باد و کاهش تدریجی دمای هوا خواهیم بود.

محسن قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: سامانه ای ناپایدار از امروز تا اوایل روز شنبه بر جو استان کرمانشاه حاکم است.

وی افزود: این سامانه ناپایدار طی این مدت موجب بارش باران در برخی از نقاط استان کرمانشاه خواهد شد.

قاسمی گفت: در زمان حضور این سامانه، شاهد کاهش تدریجی دمای هوای روزانه و وزش باد و رعد و برق نیز خواهیم بود.

مدیر کل هواشناسی استان کرمانشاه یادآور شد: پیش بینی می شود بارش باران در روزهای جمعه و شنبه و در نیمه غربی استان بیشتر باشد.

وی گفت: این بارش ها ممکن است در برخی ساعات به شکل تگرگ بوده و موجب آب گرفتگی معابر عمومی در سطح استان شود.

   

