محسن قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: سامانه ای ناپایدار از امروز تا اوایل روز شنبه بر جو استان کرمانشاه حاکم است.

وی افزود: این سامانه ناپایدار طی این مدت موجب بارش باران در برخی از نقاط استان کرمانشاه خواهد شد.

قاسمی گفت: در زمان حضور این سامانه، شاهد کاهش تدریجی دمای هوای روزانه و وزش باد و رعد و برق نیز خواهیم بود.

مدیر کل هواشناسی استان کرمانشاه یادآور شد: پیش بینی می شود بارش باران در روزهای جمعه و شنبه و در نیمه غربی استان بیشتر باشد.

وی گفت: این بارش ها ممکن است در برخی ساعات به شکل تگرگ بوده و موجب آب گرفتگی معابر عمومی در سطح استان شود.