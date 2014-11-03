کرمانیها خود را برای مراسم چهل منبرون آماده می کنند/ قطب تعزیه خوانی در آستانه باز آفرینی حماسه

به گزارش خبرنگار مهر، این روزها کوی و برزن استان کرمان رنگ سیاه به خود گرفته از مسلمانان تا زرتشیتیان کرمان برای امام حسین عزاداری می کنند و او را بزرگ می دارند. در و دیوار شهر کرمان مملو از پارچه های سیاه رنگ و خیمه های متعدد عزاداری امام حسین (ع) است که بر روی آنها نامهای مقدس و اشکال فرشتگان نقش بسته است.

مردم دیار کریمان زیر خیمه های امام حسین (ع) جمع می شوند و در غم تاسوعا و عاشورای حسینی اشک می ریزند در کنار شیعیان استان کرمان برادران سنی در شرق استان نیز مراسمهای بزرگداشت امام حسین را برپا می کنند و زرتشتیان که بزرگترین جمعیت اقلیت مذهبی در کرمان را به خود اختصاص داده اند نیز این امام همام را ارج می نهند و در مراسمهای عزاداری شرکت می کنند.

این روزها خانه سید خوشرو، خانه حاج ماشالله، صفه عزاخانه، مساجد و تکیه های قدیمی و به خصوص حسینه ثارالله کرمان شاهد حضور دسته های بزرگ عزاداری و حضور گسترده مردم عزادار است.

ساز و برگ تعزیه خوانی در کرمان آماده می شود

همچنین مردم نیز با برپایی مراسمهای متعدد عزاداری و پخش نذریهای مختص شهر کرمان از عزاداران پذیرایی می کنند.

در این میان دسته های بزرگ تعزیه خوانی در کرمان و به خصوص در روستاها و شهرهای اطراف از روزهای گذشته در حال تدارک ساز و برگ تعزیه خوانی هستند.

طبق اسناد کرمان در زمینه تعزیه خوانی یکی از استانهای پرچم دار کشور محسوب می شود و وجود نسخه های تعزیه خوانی با عمر بالای 120 سال در این استان نشان می دهد کرمان یکی از مهد تعزیه در ایران می باشد.

در برخی از روستاها همچون چترود و زنگی آباد مراسم تعزیه به حدی بزرگ و با شکوه برگزار می شود که از صدها راس اسب و شتر و صدها نفر تعزیه خوان برای برپایی این مراسمها بهره گرفته می شود و این تعزیه خوانی های با شکوه تا صبح روز بعد از عاشورا در قالب شام غریبان ادامه می یابد.

برگزاری مراسم پرسه امام در روز 13 محرم

در گذشته قبل از آغاز ماه محرم مردان و زنان کرمان حنا می‌بستند و در طول ایام این ماه برای آگاه کردن مردم از برگزاری مراسم عزاداری چاووشی می‌خواندند و در روستاها بوق مخصوصی به صدا درمی‌آمد.

در ایام ماه محرم طی مراسمی به نام علم گردانی افراد معتمد هر محله علم‌هایی که از چوب و پارچه ساخته شده است را به درب منازل مردم می‌برند و نذورات آنها را برای برگزاری مراسم عزاداری جمع می‌کنند. این مراسم هنوز در رابر نیز برگزار می شود و ثبت ملی شده است.

از دیگر رسمهای مردم کرمان برگزاری مراسم چهل منبرون است که یکی از زیباترین و پر قدمت‌ترین رسوم کرمانی‌ها است که در شب‌های تاسوعا و عاشورا برگزار می‌شود. در این مراسم عزاداران حسینی شب عاشورا با در دست داشتن شمع به چهل مجلس عزاداری، حسینیه یا مسجد سر می‌زنند و در هر یک از این مکان‌ها شمعی روشن می‌کنند. این مراسم نیز جزو آثار معنوی ثبت شده کرمانیها محسوب می شود.

همچنین در برخی از مناطق استان کرمان در روز سیزدهم ماه محرم مراسم پرسه امام اجرا می‌شود و گروهی به نام بنی‌اسد که صورت‌های خود را می‌پوشانند و بیل و کلنگ در دست دارند مراسم نمادین خاکسپاری شهدای کربلا را اجرا می‌کنند.

چهل منبرون آئین دیرین کرمانیها در شب عاشورا

کرمانشناس شهیر محمد علی گلاب زاده در خصوص آداب کرمانی ها در ایام محرم به خبرنگار مهر می گوید: کرمان از دیر باز مکانی امن و پویا برای ارادتمندان اهل بیت (ع) بوده است و اکثر مردم این استان شیعه هستند و تنها بخشهایی از این استان سنی می باشندکه در این ایام این افراد نیز حرمت ماه محرم را با برپایی برخی از آداب و مراسم نگاه می دارند حتی زرتشتیان کرمان نیز برای امام حسین (ع) احترام خاصی قائل هستند.

وی می گوید: نوع زندگی و آداب و رسوم مردم کرمان با اهل بیت (ع) گره خورده است و به خصوص در ادبیات و آثار هنرمندان کرمانی این امر روشن است.

گلابزاده افزود: به خصوص عزاداری بازاریان کرمان از دیر باز بسیار پر رنگ بوده است و در این زمینه همیشه حضور داشته اند حتی در زمان طاغوت که عزاداری ممنوع شد کرمانیها این رسمها را رها نکردند.

وی گفت: هم اکنونی یکی از قطبهای عزاداری کرمانیها خانه سید خوشرو است جالب این است که در زمان ممنوعیت عزاداری این خانه که از خانه های تاریخی کرمان محسوب می شود پایگاه برگزاری مراسم عزاداری بود و هنوز هم این مراسم در این خانه ادامه دارد.

وی افزود: نذری غالب مردم کرمان آبگوشتی مخصوص با نان محلی به نام آبگوشت امام حسینی است که از ویژگیهای خاصی برخوردار می باشد.

گلاب زاده افزود: در شب عاشورا مردم کرمان در قالب مراسمی به نام چهل منبرون 40 شمع را با پای برهنه به چهل منبر می برند و به ابراز ارادت به اهل بیت (ع) می پردازند.