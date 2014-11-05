تریلر انفجاری «سریع و خشمگین 7» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، اولین نگاه به فیلم «سریع و خشمگین 7» که خیلی‌ها مدت‌هاست منتظرش هستند در قالب تریلر از شبکه «ای!» در یک برنامه ویژه یک ساعته ممکن شد.

شبکه «ای!» این تریلر را در برنامه‌ای پخش کرد که در آن بازیگران اصلی فیلم در جلسه‌ای حاضر شدند و به سوالات طرفداران پاسخ دادند. برنامه اختصاصی شبکه «ای!» برای بزرگترین فیلم مجموعه‌ای کمپانی یونیورسال پیکچرز نشانگر همکاری بین شبکه‌ای سازمان‌دهی شده است.

هفتمین قسمت از مجموعه فیلم‌های «سریع و خشمگین» که در سراسر جهان طرفداران خاص خود را دارد روی داستان شخصیت ایان شاو (با بازی جیسون استاتهام) تمرکز می‌کند. او برادر شخصیت منفی فیلم ششم است که در پایان فیلم کشته شد و به همین دلیل می‌خواهد از دامینیک تورتو (با بازی وین دیزل) و خانواده‌اش انتقام بگیرد.

در یکی از صحنه‌های کلیدی تریلر جدید منتشر شده شخصیت‌های اصلی گروه با ماشین‌هایشان و با استفاده از چترهای نجات از یک هواپیما بیرون می‌پرند. به نظر می‌رسد جدیدترین قسمت از این مجموعه فیلم‌ها بیشترین میزان صحنه‌های اکشن و همچنین انفجاری‌ترین آن‌ها را در بر داشته باشد.

پل واکر که از فیلم اول نقش برایان او‌کانر، یکی از شخصیت‌های محوری فیلم را بازی می‌کرد جان خود را طی یک تصادف رانندگی از دست داد و نتوانست فیلمبرداری نقش خود را به اتمام برساند. با کمک برادران او و تکنولوژی‌های تصویری، صحنه‌های باقی مانده او ساخته شدند. دیزل در برنامه شبکه‌ «ای!» گفت: بزرگترین هدف ما در ساخت این فیلم احترام گذاشتن و به خاطر داشتن برادرم پل واکر و میراث او بود.

کمپانی یونیورسال ماه گذشته اعلام کرد که عنوان رسمی فیلم «سریع و خشمگین 7» خواهد بود. این فیلم توسط جیمز وان کارگردانی شده است و از ستارگان آن می‌توان به دیزل، پل واکر، استاتهام، دوین جانسون، میشل رودریگز، جوردانا بروستر و تایریس گیبسون اشاره کرد. تاریخ اکران رسمی این فیلم برای روز سوم ماه آوریل سال 2015 مشخص شده است.

پل واکر روز سی ام نوامبر 2013 و در حالیکه ماشین پورشه ای که او در آن حضور داشت به یک تیر برخورد کرد و آتش گرفت، از دنیا رفت. در زمان مرگش، او در حال فیلمبرداری هفتمین قسمت «سریع و خشمگین» بود و دو فیلم دیگر نیز در برنامه کاری آینده اش داشت.