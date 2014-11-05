سخنان "سید حسن نصرالله" را باید جدی گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، تحلیلگر امور جهان عرب کانال 10 تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد: باید سخنان "سید حسن نصرالله" دبیرکل حزب الله لبنان را (در روز عاشورا) جدی بگیریم.

وی افزود: سید حسن نصرالله در این سخنرانی آشکارا اسرائیل را تهدید کرد.

این تحلیلگر اسرائیلی افزود: نصرالله در سخنانش می‎خواست این نکته را متذکر شود که دخالت حزب الله در سوریه نه تنها باعث کاهش قوای این جنبش نشده، بلکه توانمندی حزب الله را افزایش داده است.

خاطرنشان می شود دبیرکل حزب الله لبنان روز گذشته در سخنرانی خود به صهیونیست‌ها درباره مرتکب شدن اشتباه حمله به لبنان، هشدار داد.