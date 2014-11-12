تعدادی داعشی در آلمان دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان،در این عملیات پلیسی که امروز انجام شد، این تعداد از مظنونان دستگیر شدند.

بر اساس گزارش دادستان شهر کلن بیش از 20 منزل مسکونی متعلق به افراد مشکوک به داشتن ارتباط با داعش تفتیش و بازرسی شد.

دستگیر شدگان متهم هستند که به صورت غیر قانونی وارد مراکز آموزشی و مدارس و همچنین اماکن مذهبی و کلیساها شده و با سرقت اموال و دارایی های این مراکز، هزینه سفر افراط گرایان به سوریه و عراق و همچنین خرید و ارسال سلاح و تجهیزات نظامی برای داعش را تامین کرده اند.

دادستانی شهر کلن همچنین یادآور شده که برخی از دستگیر شدگان برای مسافرت های خود به سوریه و عراق از گذرنامه های جعلی استفاده کرده اند.