برنامه گسترده دولت برای رای اعتماد مجلس به دانش آشتیانی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مجید انصاری، معاون پارلمانی رئیس جمهور در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه فضای مجلس را برای رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی علوم چطور ارزیابی می کنید، گفت: دانش آشتیانی از مدیران بسیار باسابقه آموزش عالی کشور است، او سالیان سال معاون وزیر بود و اساسا کارش بعد از پیروزی انقلاب در حوزه آموزش و پرورش و آموزش عالی بوده است.

وی ادامه داد: دانش آشتیانی شخصیتی ارزشی و از خانواده روحانی است و پدر وی در دور اول و سوم مجلس همکار ما بود ، وی هیچ حاشیه ای نداشته و همه فعالیت هایش در خدمت به انقلاب و نظام بوده‌است، امیدواریم مجلس شورای اسلامی رأی خوبی به وی بدهد.

حجت‌الاسلام انصاری ادامه داد: جریانات سیاسی خارج از مجلس که اساسا با دولت مخالف هستند از زمانی که وزیر جدید پیشنهادی علوم معرفی شد، سعی کردند یک جو و فشار روانی بر نمایندگان مجلس وارد کنند، شأن نمایندگان این نیست که به جریانات بیرون مجلس تاسی کنند و انشاءالله با جلساتی که توسط ما و دانش‌آشتیانی تنظیم شده و همچنین در جلسات کمیسیون های تخصصی، فراکسیون ها و مجامع استانی بررسی های لازم در مورد وزیر جدید و برنامه هاش انجام و اگر شبهه ای در مورد وی وجود دارد، برطرف شود.

معاون پارلمانی رئیس جمهور تصریح کرد: من سالیان طولانی دکتر دانش را می شناسم و جز نیکی، مدیریت، خدمت و پرهیز از حاشیه هایی که گاهی ایجاد می شود در وی سراغ ندارم، امیدواریم با تعامل دولت و مجلس رأی بیاورند.

وی ادامه داد: انتظار مردم از نمایندگان این است که در شرایط حساس کنونی بیشتر به دولت کمک کنند، به تعبیر مقام معظم رهبری، دولت میان میدان اجرایی کشور است و رفع مشکلات مردم، مشکلات اقتصادی و همچنین مذاکرات هسته‌ای امروز بر دوش دولت قرار دارد، دانشگاه ها مدتی است که به نوعی از حیث مدیریت عالی دچار بلاتکلیفی شده اند و امیدوارم نمایندگان به این خواست مردم پاسخ مثبت دهند و با رای خوبی که به دانش می دهند این وزراتخانه را از بلاتکلیفی خارج کنند.

حجت‌الاسلام انصاری همچنین در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر مبنی بر اینکه اگر وزیر پیشنهادی رأی نیاورد، اقدام بعدی دولت چه خواهد بود، گفت: ما مثبت نگاه می کنیم و انشاءالله رأی خواهند داد.

معاون پارلمانی رئیس جمهور همچنین در پاسخ به این سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه گفته شده است که وقتی شما روز گذشته جو منفی حاکم بر مجلس را نسبت به دانش آشتیانی دیده اید، از رئیس جمهور تقاضا کرده اید که گزینه پیشنهادی را تغییر دهد، گفت: اینها همه جنگ روانی است که عده ای سعی می کنند راه بیاندزاند چنین چیزی نیست و امروز هم دانش آشتیانی به مجلس رفته است و با نمایندگان صحبت کرده است.

وی تصریح کرد: ما برنامه‌ریزی گسترده ای کرده ایم که دانش به خوبی به نمایندگان معرفی شود، هیچگونه حاشیه ای پیرامون وزیر پیشنهادی علوم مطرح نیست و صلاحیت های عمومی و شرایط قانونی عمومی قبل از معرفی وزیر پیشنهادی توسط دولت و رئیس جمهور در نظر گرفته شده و استعلامات لازم انجام شده است. وزارت اطلاعات و دیگر نهادها وی را تایید کرده اند، بنابراین هیچ دلیلی نمی بینیم که وزیر پیشنهادی رأی نیاورد.

حجت‌الاسلام انصاری خاطر نشان کرد: دانش آشتیانی نیرویی کاملا باسابقه و فرهنگی است و اگر با شاخص های اصولگرایی هم بخواهیم این موضوع را نگاه کنیم اصول اقتضاء می کند با توجه به سابقه مدیریتی مثبت و خدمات ارزشمند، پایداری و وفاداری به نظام که در وی وجود دارد رأی بیاورد .