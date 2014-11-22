عبدالهاشم حسن نیا در گفتگو با مهر در خصوص برنامه های راهداری در زمستان امسال، اظهار داشت: امسال در زمستان بیش از 660 باب راهدارخانه در سراسر کشور داریم که 500 باب آن راهدارخانه‌های ثابت و 160 باب راهدار خانه سیار است که همه اینها هم به مجهز شده اند.

وی با بیان اینکه امسال بهسازی راهدارخانه ها در دستور کار قرار داشت و اعتبار بسیار خوبی نسبت به سال 92 به این موضوع اختصاص یافت، گفت: این اعتبارات در بخش ساخت و بهسازی این راهدارخانه ها، انبارهای شن و نمک و آشیانه ماشین آلات هزینه شد.

معاون سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای با بیان اینکه بیش از 68 باب راهدارخانه در سال 1393 بهسازی کامل شد، افزود: حدود 43 باب آشیانه ماشین آلات و همین تعداد هم انباری شن و نمک ساخته شد که الان مورد بهره برداری است.

حسن نیا تصریح کرد: امسال از نخستین روز آذر تمامی انبارهای شن و نمک مملو از مصالح شن و نمک شده اند و ماشین آلات هم آماده راهداری زمستانی هستند تا در زمستان امسال کمترین حادثه را در جاده های سراسر کشور شاهد باشیم.

وی با اشاره به اینکه سیاست سازمان راهداری، فاصله گرفتن از راهداری سنتی و رفتن به سمت راهداری نوین است، گفت: در این خصوص اعتبار بسیار خوبی را به بخش خرید ماشین آلات به خصوص ماشین آلاتی مانند برف خور اختصاص یافت و برنامه ریزی شده که ادارات راه و شهرسازی در استان هایی مانند اردبیل، همدان، آذربایجان غربی و شرقی و کهگیلویه بویراحمد به ماشین آلات فوق مدرن به خصوص ماشین آلات برف خور مجهز شوند.

معاون سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای با تاکید بر اینکه آموزش را برای راهداران در برنامه قرار دادیم، بیان کرد: در سال 93 هم دوره آموزش ماشین آلات راهسازی و راهداری را برای راهداران برگزار کردیم که در حال حاضر یک دوره را گذرانده و دوره بعد را تایکماه آینده تکمیل می‌کنند.

حسن نیا تصریح کرد: برنامه‌ آموزشی را برای مدیران راهداری و رئیس ادارات ایمنی راه‌ها در خصوص راهداری زمستانی و مدیریت راهداری در فصل برف و یخ بندان داریم.

وی با بیان اینکه بیش از 60 نقطه مهم و گردنه برف گیر کشور به سامانه یکپارچه ایستگاه های هواشناسی جاده ای کشور مجهز شده اند، اظهار داشت: این ایستگاه ها رطوبت محیط، میزان بارش، ارتفاع برف، دمای محیط، دمای سطح جاده، عمق جاده، دید و میزان مه را به مخابره می کند همچنین نرم افزاری تهیه شده که تا 12 ساعت قبل، یخ زدن جاده را اعلام می کند بنابراین راهدار فرصت دارد که مصالح را در سطح جاده بپاشد.

معاون سازمان راهداری با بیان اینکه این موضوع به راهدار امکان می دهد که مصالح کمتری را استفاده کند، گفت: در برنامه داریم که گردنه‌های بیشتری را به این سامانه مجهز کنیم.