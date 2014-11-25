حسین پرستار مورد جراحی قرار گرفت/ 52 روز بستری بودن در بیمارستان

پرستار که در بخش سرطان بیمارستان امام خمینی (ره) بستری است، درباره وضعیت بیماری و جسمانی خود به خبرنگار مهر گفت: چندین بار غده‌هایی در شکمم وجود داشت که برداشته شدند اما با برگشت این غده‌ها و به توصیه یکی از نزدیکان به بخش سرطان بیمارستان امام خمینی (ره) مراجعه کردم که مشخص شد این غده‌ها سرطانی هستند.



وی ادامه داد: در روز 12 مهرماه به بیمارستان امام خمینی (ره) مراجعه کردم و بلافاصله بعد از انجام آزمایش‌های مورد نیاز روز 20 مهرماه روی من جراحی انجام شد. حدود 52 روز است که در بیمارستان بستری هستم و خدا را شکر وضعیت جسمی مناسبی دارم و به زودی مرخص می‌شوم.



این هنرمند و کارشناس با سابقه تئاتر درباره حمایت‌هایی که از او در دوره بستری بودن در بیمارستان انجام شده است، یادآور شد: من دفترچه تأمین اجتماعی و دفترچه بیمه تکمیلی دارم اما در این مدت خانواده‌ام و همچنین پزشکان و پرستاران با اخلاق و حاذق بیمارستان امام خمینی (ره) خیلی به من روحیه دادند. آقای شهرام کرمی مدیر مرکز هنرهای نمایشی سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران هم به دلیل اینکه بنده از کارشناسان تئاتر سازمان و همچنین عضو داوران جشنواره تئاتر «شهر» بودم، چندین بار به ملاقاتم آمد و حمایت‌ کرد. همچنین آقای سیدعباس عظیمی مدیرعامل مؤسسه حمایت از هنرمندان پیشکسوت نیز انسانیت به خرج داد و بارها از من حمایت کرد.



پرستار ضمن تشکر از هنرمندانی که در ایام بستری بودن او در بیمارستان به ملاقاتش رفتند، درباره احتمال فعالیت در عرصه بازیگری و کارگردانی تئاتر بعد از بهبودی کامل جسمانی تصریح کرد: تا وقتی که آقای حسین طاهری در اداره‌کل هنرهای نمایشی است، نمی‌توان تئاتر کار کرد. برای اینکه بتوان به درستی کار تئاتر انجام داد و ساز و کار درستی به کار رود باید مدیر جدیدی در اداره‌کل هنرهای نمایشی حضور پیدا کند. آقای شهرام کرمی در مرکز هنرهای نمایشی سازمان فرهنگی و هنری شهرداری از ساز و کار درستی استفاده می‌کند ولی در اداره‌کل هنرهای نمایشی این ساز و کار وجود ندارد.



حسین پرستار که سال‌ها به عنوان بازیگر تئاتر فعالیت داشته، آخرین بار با نمایش «پلکان» به کارگردانی هادی مرزبان در سال 91 روی صحنه رفت. وی به عنوان کارشناس تئاتر و همچنین داور جشنواره‌های مختلف تئاتری فعالیت می‌کند.