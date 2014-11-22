هفدهمین نمایشگاه تخصصی فرش دستباف باحضور ۱۴۰ مشارکت کننده برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دوره از نمایشگاه فرش دستباف ۱۴۰ مشارکت کننده از استان های اصفهان، آذربايجان شرقي و غربي، خراسان جنوبي، چهار محال و بختياري، قم، فارس، تهران و كرمان حضور دارند.

با همکاری انجمن طراحان فرش اصفهان، دانشگاه هنر، دانشگاه کاشان و دانشگاه پیام نور، فعالیت کارگاه های فرش دستباف و مراحل طراحی تا تولید فرش به نمایش در می آید.

حضور سفیر بوسنی، کارداران سفارت اوکراین، دبیر اول و دبیر دوم سفارت ونزوئلا در جمع مقامات استانی و کشوری حاضر در مراسم افتتاحیه این نمایشگاه و بازدید از نمایشگاه از جمله اتفاقاتی است که می تواند نگرانی تولیدکنندگان فرش دستباف از کاهش خرید کشورهای مختلف را برطرف کند.

حضور مدیرعامل مرکز ملی فرش ایران و استاندار اصفهان در مراسم افتتاحیه نمایشگاه که ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه ۲ آذرماه در سالن همایش نمایشگاه های بین المللی استان برگزار می شود تا این لحظه قطعی است.

همچنین در روزهای برپایی نمایشگاه از چهره های نامدار هنر-صنعت فرش ایران به عنوان چهره های ماندگار و تنی چند از بافندگان تجلیل خواهد شد.

مطابق سال های گذشته هر یک از سه سالن نمایشگاه به نام یکی از اساتید این حوزه نامگذاری شده است. بر این اساس امسال تولیدکنندگان، صادرکنندگان و هنرمندان بخش های مختلف صنعت فرش، تولیدات خود را در زمینه توليد و عرضه نفيس ترين فرش هاي دستباف كرك و ابريشم اصفهان، فرش نائين، فرش تمام ابريشم قم، گبه، گليم فرش، چرم فرش، فرش بيجار، قالي هاي روستايي و عشايري، گليم و گبه بختياري را در سالن های استاد "اکبر زرین منش"، استاد "حاج جابر جعفری فرانی" و استاد "محمد صیرفیان" به نمایش خواهند گذاشت.

در سالن هنرمندان، توليدات فرش دردشتي، فرش صيرفيان، فرش عصاچي، برادران صفدرزاده حقيقي، ماهانی، اصفهان فرش مکاری، اصفهان فرش حبیبیان و اصفهان مهدی ئی به عنوان مشارکت کنندگان شاخص اصفهانی حضور دارند.

هفدهمين نمايشگاه تخصصي- صادراتي فرش دستباف طی ساعات بازدید ۱۴ الی۲۲ میزبان علاقمندان و متخصصان این عرصه خواهد بود.

همچنین غرفه ثبت نام پاویون ایران در اولین نمایشگاه بین المللی فرش، کف پوش و دیوارپوش خاورمیانه در این نمایشگاه دایر است. این نمایشگاه از تاریخ ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴ در مرکز تجارت جهانی دبی برگزار می شود و شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان هماهنگی و مدیریت ثبت نام مشارکت کنندگان ایرانی آن را بر عهده دارد.