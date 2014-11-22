مستند «شش قرن شش سال» ادای دین به موسیقی بود

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی میرتهماسب که هم اکنون فیلم مستند «شش قرن شش سال» را در گروه سینمایی «هنر و تجربه» روی پرده دارد با بیان این مطلب در نشست نقد و بررسی که روز گذشته 30 آبان‌ماه با مدیریت کیوان کثیریان منتقد سینما در خانه هنرمندان برگزار شد، گفت: اهمیت ساخت مستند «شش قرن و شش سال» در این بود که فکر می کردم فعالیتهای محمدرضا درویشی درباره عبدالقادر مراغه‌ای آنگونه که باید و شاید دیده نشده و مورد توجه قرار نگرفته است.

وی ادامه داد: زمانی که 2 سال پیش آلبوم «شوق نامه» وارد بازار شد، اهالی موسیقی متوجه اهمیت کار درویشی شدند و من هم به سهم خودم واجب دانستم از ابزار سینما در جهت معرفی این کار بزرگ به جامعه هنری و مردم کمک کنم. بسیار خوشحالم که مستند «شش قرن شش سال» اکران شده است.

میرتهماسب متذکر شد: در سینمای مستند ارتباط با تماشاچی همواره ناقص بوده است و ادامه روند موفقیت فیلم‌های «هنر و تجربه» به ادامه استقبال تماشاگران بستگی دارد.

نگار بوبان از نوازندگان آلبوم «شوق نامه» در ادامه این نشست گفت: همت آقای درویشی دراین پروژه اهمیت والایی در موسیقی دارد. جایگاه عبدالقادر مراغه ای خیلی ویژه‌ای است. او یکی از قله های تاریخ موسیقی است. در این پروژه سعی شده تا مثل مرمت یک شی قدیمی عمل شود.

مازیار شیخ محبوبی صدابردار مستند «شش قرن شش سال» در صحبت‌هایی با ابراز خوشحالی از تشکیل گروه «هنر و تجربه» گفت: از تشکیل گروه سینمایی «هنر و تجربه» تشکر می کنم. زمانی که این فیلم ساخته شد اصلا فکر نمی کردم که چنین فیلمی اکران شود.

همچنین امید روحانی منتقد سینما جنس فعالیت محمدرضا درویشی مدیر پروژه عبدالقادر مراغه‌ای را پیچیده ارزیابی کرد و گفت: جنس پروژه‌ای که درویشی به عهده گرفته پیچیده است و این پیچیدگی در فیلم مستند «شش قرن و شش سال» مطرح شده است. به عقیده من مجتبی میرتهماسب از جمله فیلمسازانی است که به موسیقی توجه داشته و 2 فیلم مهم درباره موسیقی زیرزمینی ساخته است.

امید روحانی تاکید کرد :صدابرداری و تدوین این مستند از سخت ترین کارهای انجام شده در این پروژه سینمایی بوده است.

مجتبی میرتهماسب در پایان در تکمیل صحبت‌های این منتقد افزود: 150 ساعت راش در دست داشتم که دیدن این راش‌های حدود یک ماه طول کشید و تدوین این مستند نیز یک ماه زمان برد.