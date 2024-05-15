به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، وزارت دفاع ملی ترکیه امروز چهارشنبه در بیانیه‌ ای از بمباران منطقه خارکوف و گارا در شمال عراق از سوی این کشور خبر داد.

وزارت دفاع ترکیه در این ارتباط اعلام کرد که در جریان حمله هوایی مذکور مواضع پ ک ک هدف قرار گرفته است.

منابع خبری اضافه کردند که در این حادثه 12 تروریست کشته شده‌ اند.

در بیانیه وزارت دفاع ترکیه اضافه شده است که نیروهای مسلح این کشور بدون وقفه به مبارزه مؤثر و قاطع با تروریست‌ ها ادامه می‌دهند تا تروریسم را در نطفه ریشه کن کنند.

این در حالیست که ترکیه در سال‌های اخیر به بهانه مبارزه با تروریست‌های پ ک ک، بر خلاف منشور ملل متحد در لزوم عدم نقض تمامیت ارضی یک کشور مستقل، بدون کسب مجوز از بغداد بارها به خاک عراق تجاوز کرده است؛ اقدامی که اعتراض عراق را نیز به همراه داشته است.