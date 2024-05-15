به گزارش خبرگزاری مهر، سید میعاد صالحی مدیرعامل شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران در نشستی با تولیدکنندگان و تعمیرکاران ناوگان ریلی گفت: با استفاده از ظرفیت تهاتر نفت که نخستین قسط آن اسفند سال گذشته واریز شد، ۵۰۰ میلیون دلار برای خرید قطعات و تعمیرات به حساب وزارت راه و شهرسازی واریز شده است که به‌زودی به حساب راه‌آهن و سپس به شرکت‌های تولیدی واریز می‌شود.

مدیرعامل شرکت راه‌آهن در ادامه تاکید کرد: ۵۰۰ میلیون دلار دیگر هم برای خرید لکوموتیو اختصاص خواهد یافت و در خرداد ماه امسال ۵۰ لکوموتیو باری راه‌آهن به بخش خصوصی واگذار خواهد شد.

وی تصریح کرد: به زودی قرارداد سرمایه‌گذاری برای واگذاری ۵۰ لکوموتیو باری و همچنین قرارداد سرمایه‌گذاری تعمیرات ۱۵ لکوموتیو دیگر (ROT) نیز رونمایی خواهد شد.