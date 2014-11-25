فرش بافان زنجانی شناسنامه فرش دریافت می کنند/ صادرات فرش دستباف زنجان به نام سایر استانها

محسن جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: طرح شناسنامه دار کردن فرش قالی بافان از اول مهرماه سالجاری شروع شده است.

وی اظهار داشت: قالی بافان برای شناسنامه دار کردن قالی خود به اتحادیه فرش و قالی بافان مراجعه کنند و یک نسخه از طرف اتحادیه را به سازمان تامین اجتماعی بدهند.

مدیر اداره فرش سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان گفت: اگر قالی بافان شناسنامه دریافت نکنند از اول دی ماه بیمه آنها صادر نخواهد شد.

جعفری تاکید کرد: در شهرستانها قالی بافان به سازمان صنعت، معدن وتجارت و یا دفاتر شرکتهای تعاونی روستایی مراجعه کنند و قالی خود را شناسنامه دار کنند.

وی گفت: هدف از شناسنامه دار شدن قالی فرش بافان این است که میزان بافت قالی فرش کنترل شود و در این دستور العمل تعیین شده به سازمان فرش میزان بافت مشخص شده است.

مدیر اداره فرش سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان در ادامه به نظارت بر دار قالی ها اشاره کرد و یاد آورشد: طرح نظارت و بازرسی از دار قالی ها در زنجان از ۳۱ مردادماه سالجاری شروع شده و هدف از اجرای آن این است که افرادی که از بیمه تامین اجتماعی قالیبافان استفاده می کنند شناسایی و افرادی که ذی حق هستند تحت پوشش بیمه قرار بگیرند.

مدیر اداره فرش سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان، با بیان اینکه تامین اجتماعی برای بیمه قالی بافی متقاضی جدید ثبت نام نمی کند، گفت: از آغاز اجرای نظارت و بازرسی از دار قالیبافان بیمه دو هزار و ۵۰ نفر در زنجان لغو شده است.

جعفری تاکید کرد: با لغو شدن بیمه این تعداد افراد برای متقاضیان جدید بیمه رد خواهد شد ولی هنوز ثبت نام شروع نشده است.

وی در ادامه گفت: در حال حاضر دو هزار نفر متقاضی جدید برای بیمه تامین اجتماعی هستند.

مدیر اداره فرش سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان تصریح کرد: در حال حاضر استان زنجان ۶۰ هزار بافنده دارد.

جعفری افزود: با لغود افرادی که مستحق بیمه نبودند براساس پایش انجام شده ۱۵ هزارقالی باف در استان زنجان تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند.

وی دارابودن سن پایین تر از ۵۵ سال، داشتن مدرک فنی و حرفه ای و دریافت كارت قالیبافی از اتحادیه قالیبافان را از جمله این شرایط عنوان کرد و گرفتن مدرک فنی و حرفه ای را منوط به قبولی در آزمون دانست.

وی تصریح کرد: فرشبافان می توانند پس از دریافت معرفی نامه از این سازمان اقدام به تكمیل فرم های مربوطه در سازمان تامین اجتماعی كرده و با پرداخت هفت درصد حق بیمه تعیین شده با عنوان مشاغل آزاد از مزایای بیمه تامین اجتماعی بهره مند شوند ولی در حال حاضر تسهیلاتی برای متقاضیان جدید برای بیمه وجود ندارد.

مدیر اداره فرش سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان گفت: متاسفانه برخی اوقات در یک خانه چندین نفر به فرشبافی اشتغال دارند اما به دلیل بیمه شدن سرپرست خانوار و تحت پوشش قرار دادن اعضای خانواده، دیگر اعضا اقدام به استفاده از بیمه تامین اجتماعی نمی كنند.

جعفری یاد آورشد: تعرفه برای بیمه فرشبافان هر ماه ۳۰ هزار تومان است که هر چهار ماه یک بار به حساب سازمان واریز می شود.

وی در ادامه گفت: متاسفانه به دلیل وجود سرمایه گذاران غیر بومی آمار دقیقی از میزان فرش بافته شده در استان وجود ندارد و فرش زنجان عمدتا با نام سایر استانها دربازار عرضه می شود.



مدیر امور فرش سازمان صنعت، معدن وتجارت استان زنجان، نبود سرمایه گذار بومی را بزرگترین مشكل صنعت فرش زنجان دانست و گفت: رفع این مشكل نیازمند همت مضاعف متولیان فرش و مسئولان است.



جعفری فرش دستباف زنجان را بسیار ارزشمند و بی نظیر در كشور اعلام و طبیعی بودن مواد پشم و ابریشم و رنگ مورد استفاده در آنها را موجب افزایش كیفیت این فرشها عنوان كرد.

وی ابراز کرد:صادرات ۹۰ درصد فرش دستباف تولیدی زنجان بنام سایر استانها است.

مدیر اداره فرش سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان گفت خاطر نشان کرد: صادرات فرش استان زنجان از گمرک استان نیست و از تهران صادر می شود و به خاطر همین صادرات فرش استان زنجان قابل گزارش نیست.

وی گفت: فرش استان زنجان به کشورهای خلیج فارس، آلمان، کانادا، روسیه و ایتالیا صادر می شود.

مدیر امور فرش سازمان صنعت، معدن وتجارت استان زنجان افزود: متاسفانه نسل امروزی از صنعت فرش استقبال نمی کند واین امر چالش جدی در حوزه صنعت فرش استان زنجان است و باید راهکارهای لازم برای جذب جوانان به صنعت فرش در دستور کار ارگان های ذیربط قرار گیرد.