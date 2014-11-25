بی توجهی به سلایق بازار فرش اروپا صادرات را دچار چالش کرده است

سید محمود نقیب زاده نائینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: عدم انجام کارهای پژوهشی و تحقیقی در خصوص سلایق اروپائی ها سبب شده که امروزه بسیاری از فرش‌های صادر شده در انبار فروشندگان فرش در خارج از کشور بماند.

وی بیان داشت: اگر چه در گذشته بسیاری از اروپائی ها از خریداران اصلی فرش دستباف اصفهان بودند اما هم اکنون بازار صادرات فرش‌ و خرید این نوع فرش ها از رونق افتاده است.

عضو اتحادیه تولید کنندگان فرش دستباف استان اصفهان خاطر نشان کرد: این وظیفه صنف فرش فروشان است که به تولید کنندگان بگویند امسال چه رنگ و نقشی را در فرش های خود پیاده کنند تا بتوانند فرش خود را صادر کنند.

وی ادامه داد: هم اکنون برای تولید مشخص نیست که بازار جهانی چه می خواهد و به چه رنگ و سایزی علاقه مند است.

نقیب زاده نائینی با اظهار اینکه بازار داخل کشور نیز مساعد نیست و به دلیل قیمت های گزاف فرش های دستباف کمتر خانواده ای زیربار خرید آن می‌رود، اضافه کرد: اگر فرش های دستباف برای خریداران گارانتی داشت شاید افراد بیشتری زیر بار خرید آن می رفتند.

وی گفت: متاسفانه تصمیم‌گیران در حوزه فرش دستباف حقوق بگیران دولت هستند و تصمیمات آنها در حالی است که متخصص فرش نیستند بنابراین در حال حاضر با چالش عمده در بازارهای خارجی و داخلی مواجه هستیم.

عضو اتحادیه تولید کنندگان فرش دستباف استان اصفهان خاطرنشان ساخت: فرش دستباف مانند دیگر صنایع دستی وضعیت راضی کننده ای ندارد.

وی گفت: از آنجائیکه ارتباط تولید کنندگان فرش با دنیا کم است به همین دلیل این قشر از سلایق به روز اروپائی ها مطلع نیستند.