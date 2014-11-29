۸ آذر ۱۳۹۳، ۱۶:۲۱

با حضور حجت الاسلام خاموشی/

کتاب «پیاده آمده‌ام» رونمایی می‌شود

مراسم رونمایی از کتاب «پیاده آمده‌ام» روز دوشنبه ۱۰ آبان با حضور حجج الاسلام خاموشی، پناهیان و زائری در تالار مهر حوزه هنری برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم که با شعر خوانی فاضل نظری نیز همراه است جمعی از بزرگان عکاسان آیینی کشور نیز حضور خواهد داشت.

این عکس‌ها در فاصله زمانی ۶ سال و از اربعین ۸۷ تا اربعین ۹۳ گرفته شده است. در دیباچه این کتاب آمده است:

توصیف زیارت اربعین محال است! نه با زبان، نه با عکس، نه با فیلم و نه با هیچ چیز دیگر. حضور در این رود متلاطم تا رسیدن به دریای کربلا، سفری است که تا تجربه نکنی، دریافتی از آن نخواهی داشت و البته هر سفر با سفر قبل متفاوت است. دوربین، در این سفر مبهوت است و به درستی وظیفه اش را انجام نمی دهد. با علم به این حقیقت، حداقل زکات توفیق این سفر را برای خود، آوردن سوغات چند قطعه عکس و روایتگری سفر نورانی زیارت اربعین می دانستم.

مراسم رونمایی از این کتاب، ساعت ۱۵ روز دوشنبه ۱۰ آذر در تالار مهر حوزه هنری برگزار خواهد شد.

