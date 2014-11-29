به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم که با شعر خوانی فاضل نظری نیز همراه است جمعی از بزرگان عکاسان آیینی کشور نیز حضور خواهد داشت.

این عکس‌ها در فاصله زمانی ۶ سال و از اربعین ۸۷ تا اربعین ۹۳ گرفته شده است. در دیباچه این کتاب آمده است:

توصیف زیارت اربعین محال است! نه با زبان، نه با عکس، نه با فیلم و نه با هیچ چیز دیگر. حضور در این رود متلاطم تا رسیدن به دریای کربلا، سفری است که تا تجربه نکنی، دریافتی از آن نخواهی داشت و البته هر سفر با سفر قبل متفاوت است. دوربین، در این سفر مبهوت است و به درستی وظیفه اش را انجام نمی دهد. با علم به این حقیقت، حداقل زکات توفیق این سفر را برای خود، آوردن سوغات چند قطعه عکس و روایتگری سفر نورانی زیارت اربعین می دانستم.



مراسم رونمایی از این کتاب، ساعت ۱۵ روز دوشنبه ۱۰ آذر در تالار مهر حوزه هنری برگزار خواهد شد.