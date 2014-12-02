علی شجاعی صائین مدیر دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره جمع‌آوری نسخه‌های عرضه شده از کتاب زندگینامه داستانی «همت» نوشته محمد عزیزی گفت: در مواردی که تشخیص داده شود عرضه کتابی در بازار، مشکلاتی را به وجود خواهد آورد، اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران به عنوان بازوی دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی، اقدام به این کار می‌کند اما در مورد کتاب اخیر، این اقدام از طرف ما به عنوان وزارت ارشاد و نیز اداره‌کل ارشاد استان تهران انجام نشده است و ما هم پیگیر بررسی این موضوع هستیم که این اقدام چگونه و توسط چه نهاد یا افرادی انجام شده است.

وی با اشاره به اعتراض خانواده شهید همت به انتشار برخی مسائل خانوادگی در این رمان، در عین حال تاکید کرد: این موضوع از همان ابتدای عرضه این کتاب مطرح بود و خانواده شهید همت نسبت به برخی از موارد کتاب که به مسائل خانوادگی این شهید می‌پرداخت، انتقادها و اعتراض‌هایی داشتند اما این موضوع منتهی به این مسئله نشد که کتاب منتشر نشود. با این حال ما با آقای عزیزی (نویسنده رمان همت) صحبت کرده‌ایم و قرار شده که در چاپ دوم، این بند (ها) از کتاب برداشته شود و اصلاحات لازم، صورت گیرد.

مدیر دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: البته نویسنده کتاب و همچنین ناشر آن هم در این خصوص نکاتی مطرح کرد و از جمله معتقد بود که این بخش‌ها پیشتر هم در کتاب‌های دیگر منتشر شده و مسئله‌ای هم به وجود نیاورده است. به هر حال همانطور که گفتم از آنجا که خانواده این شهید راضی به درج این مسائل که مربوط به زندگی شخصی و خانوادگی ایشان است، نبودند، مقرر شد این اصلاحات در چاپ دوم اِعمال شود.

به گزارش مهر، کتاب «همت» که با محوریت زندگی شهید حاج محمدابراهیم همت فرمانده لشگر 27 محمدرسول‌الله نوشته شده و در واقع زندگینامه داستانی این شهید به قلم «محمد عزیزی» است، روز گذشته از سطح کتابفروشی‌ها جمع‌آوری شد. گفته شده علت این اقدام «تحریف برخی وقایع دوران دفاع مقدس» در فرازهایی از این کتاب بوده است، ضمن اینکه ژیلا بدیهیان همسر شهید همت نیز از برخی سطور کتاب «همت» اعلام نارضایتی کرده است.

یکی از همرزمان شهید همت هم در این زمینه به خبرنگار مهر گفت: درست نیست کسی قلم به دست بگیرد و هرچه خواست بنویسد، آن هم درباره فرمانده‌ای که اسطوره و از چهره‌های شاخص جنگ ماست. البته شهدا همه چهره‌ شاخص هستند، ولی محبوبیت و شناخته شدن شهیدی چون همت، ریشه در اخلاصش دارد. به دلیل همین مسائل و مشکلات مورد طرح که کتاب دارد، ساعاتی پیش نسخه‌های این کتاب از کتابفروشی‌ها جمع شد.