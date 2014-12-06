تنها ایرانی ها از گذشته های دور در آغاز قصه نام خدا را گوشزد می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، نشست تخصصی ادبیات داستانی جمعه شب با محور ادبیات عامه، ادبیات نمایشی و ادبیات کودک با حضور ابوالقاسم فقیری، سعید ذوالنوریان و احمد اکبر پور در تالار حافظ برگزار شد.

ابوالقاسم فقیری قصه نویس و پژوهشگر حوزه فرهنگ مردم فارس است که بیش از 50 سال از عمر خود را صرف جمع آوری و انتشار فرهنگ مردم کرده است در این نشست، گفت: ما تنها ملتی هستیم که از گذشته های دور با آغاز قصه ها و گفتن " یکی بود یکی نبود ...غیر از خدا هیچ کس نبود " به فرزندان خود نام خدا را یاد آوری می کنیم.

این نویسنده و پژوهشگر ادبیات فارس، خاطرنشان کرد: در شکل گیری آثار خود همواره به فرهنگ عامیانه، ادبیات عامه و آداب و رسوم توجه کنید.

وی هنرجویان انیمیشن را به خواندن داستان های کهن فراخواندو افزود: داستان های کهن ،اسطوره ها و افسانه همیشه زیربنای شکل گیری فرهگ هر کشور و سرزمین است.

فقیری در ادامه بخش هایی از اصطلاحات و فرهنگ عامیانه در فارس را برای حاضرین خواند و به بحث قصه و قصه پردازی پرداخت.

وی از نوجوانان خواست در جریان هر گونه اثر هنری که به ادبیات نیاز دارد به مطالعه پرداخته و اطلاعات مناسبی در این راستا داشته باشند.

فقیری اصطلاحاتی را که در پایان قصه ها همیشه به آن پرداخته می شود مورد اشاره قرار داد و گفت: جملاتی مانند قصه ما به سر رسید ، کلاغه به خونش نرسید و از این دست حاوی توالی قصه هاست.

فیلمنامه نویس باید بتواند فیلمنامه اش را به خوبی مهندسی کند

سعید ذوالنوریان نیز در این نشست ابتدا به شباهت ها و تفاوت های ادبیات داستانی و نمایشی پرداخت و ادبیات نمایشی را به شاخه های فیلمنامه و نمایشنامه تقسیم کرد. او به شباهت ها و تفاوت های این دو پرداخت و اینکه فیلمنامه فیلم و فیلمنامه ی انیمیشن نیز باهم وجوه مشترک دارند و تفاوت هایی نیز دارند.

وی به هنرجویان گفت: یک فیلمنامه نویس باید بتواند فیلمنامه اش را به خوبی مهندسی کند و موضوع مورد نظرش را در اثر خود جاری کند.

این استاد دانشگاه بر خواندن داستان و شعر برای فیلمنامه نویسی تاکید کرد.

پس از صحبت های استاد سعید ذوالنوریان ، انیمیشن " آنکه خیال بافت و آنکه عمل کرد " ساخته مرتضی ممیز پخش شد.

نیاز به ادبیات اصیل و کهن احساس می شود

در بخش سوم برنامه صحبت ها با حضور احمد اکبرپور نویسنده کودک و نوجوان ادامه یافت. وی به عنصر تخیل در شکل گیری برترین آثار هنری و ادبی و حتی پیشرفت علم اشاره کرد.

اکبرپور گفت: هنوز مطالعه در باب اساطیر و ادبیات کهن هر سرزمین جای کار بسیار دارد و در همه جای دنیا نیاز به ادبیات اصیل و کهن احساس می شود.

او در مورد انتخاب داستان های مناسب و تاکید بر خواندن داستان برای کودکان و نوجوانان به صحبت پرداخت و در طول جلسه حاضرین در مورد برخی از آثار او به گفتگو پرداختند.

سعید ذوالنوریان متولد شیراز و دانش آموخته تئاتر در گرایش ادبیات نمایشی از دانشگاه تهران است. عمده فعالیت او در حوزه ی کارگردانی و فیلم نامه نویسی و نقد می باشد. او فیلم نامه های متعددی را به چاپ رسانده و آخرین کار او تهیه کنندگی فیلم مستند آموزگار شهر من است که موفق به کسب دیپلم افتخار از چهل و سومین جشنواره فیلم رشد شده است.

احمد اکبر پور دانش آموخته روانشناسی از دانشگاه شهید بهشتی است و عمده شهرت او بابت نگارش داستان های کودکان و نوجوانان است که برای وی جوایز متعددی را به ارمغان آورده است. از مهم ترین آن ها می توان به جایزه کتابخانه بین المللی مونیخ برای کتاب من نوکر بابا نیستم، جایزه یونیسف و جایزه شورای کتاب کودک برای کتاب شب بخیر فرمانده اشاره کرد.

این نشست با حضور دانش آموزان رشته انیمیشین هنرستان های شیراز و وزرقان و مشارکت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس و آموزش و پرورش ناحیه سه شیراز برگزار شد.