به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم محمد الدیلمی سفیر یمن در تهران در مراسم سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی با عنوان چهل و هشتمین بهار آزادی جبهه جهانی مقاومت گفت: در ابتدا آیه مبارکه قرآن کریم را یادآوری میکنم که خداوند متعال مستضعفان را برگزید تا اولیای خود بر روی زمین باشند. همچنین، سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران را به همه شما عزیزان، بهویژه مردم بزرگ و شریف ایران تبریک عرض میکنم و یاد امام عزیزمان را گرامی میدارم؛ همان امامی که انقلاب اسلامی ایران را بنیان گذاشت و این مسیر نورانی را آغاز کرد. این راه امروز نیز به فضل الهی و تحت رهبری حکیمانه مقام معظم رهبری ادامه دارد.
وی افزود: سلام ویژه عرض میکنم خدمت مقام معظم رهبری که واقعاً کشتی انقلاب اسلامی را در این مسیر دشوار با حکمت و درایت هدایت میکنند و با صلابت، این راه را ادامه میدهند.
سفیر یمن در تهران خاطرنشان کرد: همچنین این مناسبت عظیم را به امت اسلامی، مجاهدان راه حق، آزادگان جهان و بهویژه مردم مقاوم فلسطین تبریک میگویم؛ آنان که با فداکاری و ایستادگی، معنای حقیقی آزادی را به جهانیان نشان دادند. این سالگرد را به همه رزمندگان و آزادگانی تبریک عرض میکنم که انقلاب اسلامی ایران و حضرت امام خمینی رحمتاللهعلیه را الگوی خود قرار دادند و این انقلاب را چراغ راه خویش ساختند.
الدیلمی گفت: حضور شما عزیزان در این مراسم نشان میدهد که بر اهداف انقلاب اسلامی تأکید دارید و همچنان بر ادامه مسیر جمهوری اسلامی ایران پایبند هستید؛ مسیری که هم تلخیها داشته و هم شیرینیها. گاه بسیار دشوار بوده، اما گاه شیرینتر از عسل؛ آنجا که ایران اسلامی در برابر کفر و طاغوت جهانی ایستاد.
وی افزود: برادران و خواهران گرامی، انقلاب اسلامی ایران بهحق یکی از مهمترین و موفقترین پروژههای جهانی در مقابله با کفر و طغیان است. روز پیروزی انقلاب اسلامی در یازدهم فوریه ۱۹۷۹، به باور من یکی از ایامالله بود؛ روزی که مصداق «تمام ایمان در برابر تمام کفر» تجلی یافت.
سفیر یمن در تهران اظهار کرد: این انقلاب بیش از ۴۵ سال است که با وجود همه فشارها، چالشها و توطئهها ایستاده و امروز، به فضل الهی، قویتر، بزرگتر و با ارادهای استوارتر از گذشته مسیر خود را ادامه میدهد.
الدیلمی تأکید کرد: دوستان عزیز، نباید فراموش کنیم که انقلاب اسلامی از همان آغاز با مشکلات و چالشهای فراوان روبهرو بود، اما با رهبری حکیمانه و مقاومت ملت ایران، این موانع پشت سر گذاشته شد. البته توطئهها پایان نیافته و دشمنان، از آمریکا و صهیونیسم گرفته تا پروژههای غربی، همچنان علیه این نظام در حال طراحی نقشه هستند.
وی ادامه داد: به همین دلیل از مردم عزیز ایران، رزمندگان و مجاهدان میخواهم که با تمام توان از جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی حمایت کنند. تأکید میکنم: ما ثابتقدم ماندهایم و خواهیم ماند و این انقلاب نیز بر مسیر انسانی، ایمانی و جهادی خود استوار خواهد ماند. مطمئن باشید همه توطئهها شکست خواهد خورد.
سفیر یمن در تهران بیان کرد: از مردم بزرگ ایران میخواهم مسئولیت تاریخی خود را در پاسداری از این انقلاب بهخوبی ادا کنند و از آزادگان و شرافتمندان جهان نیز میخواهم که به وظیفه خود در حمایت از جمهوری اسلامی ایران عمل نمایند و از مبانی و ارزشهای این انقلاب تا حد توان صیانت کنند.
الدیلمی یادآور شد: در روزهای اخیر حضور میلیونی مردم ایران را شاهد بودیم که با این حضور باشکوه ثابت کردند در کنار رهبری و در جبهه حق ایستادهاند. جمهوری اسلامی ایران به فضل خداوند متعال مسیر خود را ادامه خواهد داد و خداوند نیز پشتیبان این انقلاب و این نظام اسلامی است.
وی گفت: چالشها فراوان است، اما دشمن هرگز نخواهد توانست این انقلاب را شکست دهد. وظیفه ما حفظ این انقلاب و پاسداری از شعارها و آرمانهای اولیه آن است.
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