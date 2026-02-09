به گزارش خبرنگار مهر، امیر کرمزاده بعدازظهر دوشنبه در جلسه شورای اداری استان اصفهان که با حضور احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان در حال برگزاری است، اظهار کرد: اصفهان از مدیران پرتلاش و دلسوزی برخوردار است و موفقیتهای امروز در حوزههای مختلف، بهویژه ورزش، نتیجه مدیریت شایسته و باور به ظرفیتهاست.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری استان اصفهان با قدردانی از تلاشهای استاندار اصفهان افزود: مدیران استان هیچ ادعایی جز خدمت به مردم ندارند و هدف اصلی، افزایش رضایتمندی عمومی و تقویت سرمایه اجتماعی نظام جمهوری اسلامی ایران است.
وی با اشاره به خلأ موجود در ارتباط میان ورزش و گردشگری در کشور تصریح کرد: این پیوند هنوز آنگونه که باید در ایران شکل نگرفته، در حالی که اتصال این دو حوزه میتواند منافع مشترک فراوانی ایجاد کند؛ از جذب گردشگران داخلی و خارجی گرفته تا بهرهمندی از تعاملات و کمکهای بینالمللی.
کرمزاده با بیان اینکه ایران و بهویژه استان اصفهان از مستعدترین مناطق کشور در حوزه گردشگری هستند، گفت: با هماهنگی و اجازه استاندار، مشوقهایی برای رونق گردشگری در نظر گرفته شده است که از جمله آن میتوان به افزایش تخفیف مجموعههای اقامتی تا ۵۰ درصد برای مسافران اصفهان و اعمال تخفیف برای رستورانها و سایر خدمات گردشگری اشاره کرد.
وی ادامه داد: این اقدامات فرصت مناسبی برای میزبانی مسابقات و رویدادهای ملی و بینالمللی در اصفهان فراهم میکند که در نهایت به تقویت اقتصاد ورزش منجر خواهد شد.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری استان اصفهان پیشنهاد داد: با توجه به ظرفیتهای سالانه استان، حداقل ۱۰ درصد از این توان بهصورت هدفمند در حوزه سلامت، تندرستی و ورزش همگانی سرمایهگذاری شود تا ضمن ارتقای سلامت جامعه، یک الگوی اقتصادی پایدار نیز شکل بگیرد.
وی همچنین از اجرای طرحهای مهندسیشده برای توسعه سفر به استان اصفهان خبر داد و گفت: هدف این برنامهها افزایش سفر به اصفهان، از جمله محدوده تاریخی نقشجهان، تا بهار آینده است و انتظار میرود دستگاههای مختلف استان در این مسیر همراهی لازم را داشته باشند.
کرمزاده با قدردانی از نیروهای امنیتی، شورای تأمین و بسیج، خاطرنشان کرد: امنیت پایدار یکی از مهمترین سرمایههای کشور است که نقش بسزایی در توسعه گردشگری دارد و باید قدردان این نعمت بزرگ باشیم.
نظر شما