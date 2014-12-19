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۲۸ آذر ۱۳۹۳، ۱۳:۴۹

استاد ایرانی برنده جایزه مقاله برتر 2014 انجمن جهانی برق و انرژی شد

استاد ایرانی برنده جایزه مقاله برتر 2014 انجمن جهانی برق و انرژی شد

جایزه‌ مقاله برتر ِانجمن برق و انرژی (PES) موسسه IEEE به دکتر محمود فتوحی فیروزآباد (رئیس دانشگاه صنعتی شریف ) و همکارانش در سال 2014 اهدا شد .

به گزارش خبرگزاری مهر، جایزه‌ی مقاله برتر کمیته بهره برداری سیستم‌های قدرت (PSO) انجمن برق و انرژی (PES) موسسه IEEE با عنوان IEEE/PES PSO Transactions Prize Paper Award یک بار در سال و تنها برای یکی از مقالات چاپ شده در مجلات تحت پوشش PES تعلق می‌گیرد.

در سال 2014 افتخار دریافت این جایزه نصیب مقاله‌ که حاصل کار پژوهشی پروفسور محمود فتوحی فیروزآباد و همکاران وی؛ فرخ امینی فر و امیر صفدریان از دیگر اعضای این کار تحقیقاتی شده است.

بنابراین گزارش؛ سامانه پایش گسترده (WAMS) فناوری نوینی در حوزه بهره برداری و امنیت سیستم‌های قدرت می‌باشد و هدف نهایی آن ارتقای قابلیت اطمینان شبکه و کاهش خاموشی‌هاست. این سامانه با نمایش دینامیکی شبکه قدرت برای اپراتورها و تحقق بخشیدن به پیاده سازی روش‌های کنترلی حلقه-بسته گسترده، امکان واکنش سریع و موثر به حوادث و تهدیدات مختلف شبکه‌های قدرت را فراهم می کند.

مقاله فوق الذکر برای اولین بار چارچوبی تحلیلی جهت طراحی سامانه‌های پایش ناحیه گسترده ارائه می کند . چارچوب پیشنهادی بر اساس تحلیل هزینه/فایده احتمالاتی است و با برقراری توازنی بلندمدت بین هزینه پیاده سازی WAMS و منافع حاصله از آن، طرح جایابی بهینه مناسب برای واحدهای اندازه گیری فازوری را تعیین می‌کند.

کد مطلب 2446235
زهرا سیفی

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