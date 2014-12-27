سیرس نوذری «با جان اشیاء» دوباره شاعر شد

به گزارش خبرنگار مهر، ششمین کتاب از «منظومه شعر کوتاه» نشر نون منتشر می‌شود.

شاعر این مجموعه که عنوان «با جان اشیاء» را بر روی جلد خواهد داشت، سیروس نوذری ا‌ست و شامل مجموعه‌ای از ۲۰۰ شعر کوتاه است.

سیروس نوذری را به عنوان یکی از تئوریسین‌های شعر کوتاه ایران می‌شناسند و او تا کنون سه کتاب در این حوزه منتشر کرده است که شامل «کوته‌سرایی، سیری در شعر کوتاه معاصر» انتشارات ققنوس، «هایکونویسی» انتشارات نگاه و «درباره هایکو» انتشارات نوید شیراز است.

سیروس نوذری متولد ۱۳۲۸ تهران بوده و از سال ۱۳۵۳ ساکن شیراز است. ‌مجموعه شعرهای «بنفش بنفش‌های جهان» «از ماه تا آه» «برف بر داوودی‌های سفید» و «هزارسال عاشقی» از جمله کتابهای منتشر شده این شاعر و پژوهشگرند.

«با جان اشیاء» زمستان امسال توسط نشر نون وارد بازار کتاب خواهد شد.