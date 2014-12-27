افزایش تعداد معاملات مسکن در آذرماه

به گزارش خبرگزاری مهر، حسام عقبایی با بیان اینکه خوشبختانه همانگونه که پیش‌بینی می‌شد وضعیت معاملات مسکن در آذرماه نسبت به ماه قبل از آن، سیر افزایشی داشت، گفت: این موضوع نشانگر تحقق پیش بینی‌ها در راستای افزایش حجم معاملات مسکن طی ماه های آتی است.

وی با بیان اینکه به رغم افزایش حجم معاملات مسکن در تهران، قیمت افزایش محسوسی نداشته است، بیان کرد: می‌توان گفت هم اکنون بازار مسکن در وضعیت ثبات قیمت به سر می برد.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران با اشاره به اینکه در آذرماه 93، معادل 14 هزار و 418 مبایعه‌نامه برای معاملات خرید و فروش مسکن در تهران تنظیم شده است، افزود: این میزان در آبان سال 93، برابر با 12 هزار و 234 مورد و در مدت مشابه سال قبل يعني در آذر ماه سال گذشته 12 هزار و 240 فقره بوده است.

عقبایی افزود: بنابراین تعداد معاملات خرید و فروش مسکن علاوه بر اینکه در آذرماه امسال نسبت به یک ماه قبل نزديك به 18 درصد افزایش داشته، در مقایسه با مدت مشابه سال قبل نیز به همين ميزان رشد كرده است.

وی با اشاره به اینکه همچنین در آذرماه 93، در شهر تهران، 14 هزار و 59 قرارداد اجاره تنظیم شده است که این میزان در مدت مشابه سال قبل 13 هزار و 659 مورد و در آبان 93 برابر 12 هزار و 956 مورد بوده است، گفت: به این ترتیب، تعداد قراردادهای اجاره در آذرماه امسال نیز نسبت به دو دوره زمانی یک ماه قبل و مدت مشابه سال گذشته، در تهران افزایش داشته است.

رئيس اتحاديه صنف مشاوران املاك تهران با اشاره به افزایش رقم کل حجم معاملات مسکن انجام شده در آذرماه 93 نسبت به آبان امسال و مدت مشابه سال قبل، در شهر تهران گفت: تعداد کل قراردادهای مسکن اعم از مبایعه نامه، اجاره نامه، پیش فروش، صلح و هبه، اجاره به شرط تملیک، سرقفلی و غیره در آذرماه امسال، معادل با 29 هزار و 781 مورد بوده است.

عقبایی تصریح کرد: این میزان در مدت مشابه سال قبل 27 هزار و 501 قرارداد و در آبان ماه امسال، 26 هزار و 405 قرارداد بوده است. بنابراين همسو با افزايش معاملات خريد در آخرين ماه پاييز، ساير معاملات مسكن نيز با رشد مواجه شده است.

وی تصریح کرد: با این وجود، تعداد کل معاملات مسکن در کشور در مقایسه با تعداد کل قراردادهای مسکن در تهران، در آذرماه 93 نسبت به مدت مشابه سال قبل، به طور نسبی کاهش داشته است.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران با اشاره به اینکه در آذرماه 93، مجموعا 144 هزار و 934 قرارداد در كل كشور تنظیم شده است، گفت: این رقم در مدت مشابه سال قبل، 148 هزار و 115 مورد و در آبان 93، برابر با 134 هزار و 248 قرارداد بوده است.

عقبائی افزود: قفل شدن معاملات پیش فروش به دلیل عدم امکان اجرایی شدن قانون پیش فروش و ضوابط آن به اضافه کاهش طبیعی حجم معاملات در ایام محرم دو دلیل عمده این کاهش محسوب می شود.

وی ادامه داد: در آذرماه 93، مجموعا 89 هزار و 494 مبایعه نامه برای معاملات خرید و فروش مسکن در کشور تنظیم شده است که این تعداد در مدت مشابه سال قبل، 88 هزار و 824 قرارداد و در آبان ماه امسال، 81 هزار و 917 مورد بوده است. همچنین، در آذرماه 93 در کل کشور، 49 هزار و 89 فقره اجاره نامه تنظیم شده است. این تعداد در مدت مشابه سال قبل، 51 هزار و 430 مورد و در آبان ماه امسال، 46 هزار و 380 مورد بوده است.