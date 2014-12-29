سیاستهای تشویقی در جهت جذب سوادآموزان به کار گرفته شود

به گزارش خبرنگار مهر، جوانشیر کدخداپور ظهر دوشنبه در همایش تجلیل از دست اندرکاران عرصه سوادآموزی، گفت: چرا بعد از گذشت 37 سال از عمر انقلاب اسلامی و تاسیس نهضت سوادآموزی به عنوان اولین نهادی که به دستور امام (ره) تشکیل شد، هنوز این تعداد بی سواد در کشور وجود دارد؟ چرا با وجود اینکه هم در فرهنگ ایرانی و هم در مذهب ما به علم آموزی تاکید شده است، هنوز ما در این مسئله عقب مانده ایم؟

وی اظهار داشت: یارانه یکی از ابزارهایی است که می توانیم از آن به عنوان وسیله ای برای ایجاد انگیزه در جهت میل به سوادآموزی در افراد بی سواد استفاده کنیم.

معاون سیاسی امنیتی استاندار فارس با عنوان اینکه اکثر جمعیت بی سواد کشور در روستاها و حاشیه شهرها هستند، بیان کرد: در شرایطی که یکی از مشکلات ما در بحث سوادآموزی عدم حضور افراد بی سواد است باید در این راستا سیاست های تشویقی به کار گرفته شوند و از شیوه هایی استفاده شود که در جذب بی سوادها موثر باشند.

کدخداپور با بیان اینکه توسعه در دنیای امروز اصطلاح معروفی است، ابراز کرد: زمانی می توانیم بگوییم یک کشور توسعه یافته هستیم که بتوانیم از امکانات داخل کشور بهره مناسب را برده و از آن در جهت رفاه اجتماعی استفاده کنیم و تنها راه بهره برداری از این امکانات دستیابی به علم است.

وی با بیان اینکه بی سوادی دردی مشترک برای همه جامعه و وجود حتی یک بی سواد در کشور زیاد است، گفت: باید هرکس در زمینه سوادآموزی ایده ای دارد به کمک سازمان سوادآموزی بیاید.

جذب سوادآموز در فارس در دوره سوادآموزی 200 درصد رشد یافت

معاون سوادآموزی آموزش و پرورش فارس نیز در این همایش گفت: انعقاد قرارداد با 20 دستگاه که قادر هستند در زمینه سوادآموزی با ما همکاری داشته باشند، از جمله اموری است که در دستور کار ما قرار گرفته است.

عیسی ملک پور یادآور شد: پنج عنوان کتاب توسط همکاران ما در استان فارس با زبان ساده ویژه مخاطبان کم سواد و نوسواد تهیه و به مرکز ارسال شد که در حال حاضر مورد تایید و استفاده قرار گرفته اند.

وی عنوان کرد: برای عملی کردن طرح های در دستور کار مانند طرح اولیای بی سواد و طرح هر مدرسه یک کلاس که مورد دغدغه همه هستند به سمت استفاده از امکانات و دستگاه هایی که می توانند به ما کمک کنند، حرکت کرده ایم.

معاون سوادآموزی آموزش و پرورش فارس گفت: متاسفانه در زمینه پالایش اسمی که ابتدا و آغاز راه است نتوانسته ایم به خوبی به تعهد خود عمل کنیم و در حالی که سومین مرحله این پالایش ابلاغ شده است بعضی از ادارات هنوز نتوانسته اند مرحله اول و دوم را نیز انجام دهند.

ملک پور تاکید کرد: شاید تا سال 94 که پایان برنامه پنجم توسعه است و باید سرانجام بخشی یا ریشه کنی بی سوادی را در استان جشن بگیریم، نتوانیم 100درصد به همه اهداف خود دست یابیم ولی باید به بخشی از تعهدات خود عمل کنیم.

وی همچنین اعلام کرد: امسال در دوره سوادآموزی با جذب 10 هزار نفر نسبت به سال قبل رشد 200 درصدی، در دروه انتقال با جذب شش هزار و 600 نفر رشد 178درصدی نسبت به سال قبل و در دوره تحکیم با جذب پنج هزار نفر رشد 250 درصدی نسبت به سال قبل را در استان شاهد بوده ایم.