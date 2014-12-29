استفاده از ادبیات و هنر زمینه ساز ماندگاری واقعیت های فتنه

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه چهارمین دوره جشنواره مردمی رسول آفتاب عصر امروز در تالار سوره حوزه هنری و با حضور جمعی از فعالان فرهنگی برگزار شد.

در ابتدای این مراسم رحیم مخدومی دبیر این جشنواره با اشاره به اینکه این جشنواره به هر شکل ممکن در ۴ سال گذشته سرپا نگه داشته است گفت: زمانی که اولین دوره جشنواره را در ورامین برگزار می کردیم تنها رسانه ما یک خط تلفن ایرانسل بود که با آن پیامک های فراخوان خودمان را می فرستادیم و خوشحالم که در همان دوره عدو سبب خیر شد. سایت منصوب به مهاجرانی (جرس) کار ما را بزرگ دید و البته شاید درست هم دید و باعث شد به خاطر نسبت هایی که به ما می داد جشنواره مان دیده شود.

وی ادامه داد: البته آنها ما را به جاهایی وصل کردند و گفتند تشکیلاتی درست شده که به نویسندگان می گوید بیایید پول بگیرید و بنویسید و اسم افرادی را به میان گود آوردند که اصلا نمی شناختیمشان اما با استواری قد علم کردیم و در همان سال اول سه عنوان کتاب از مجموعه آثار رسیده به جشنواره را منتشر کردیم که از میان آنها کتاب «چت مقدس» مورد توجه رهبر انقلاب نیز قرار گرفت و به واسطه یک تماس تلفنی از دفتر ایشان به ما خسته نباشیدی از سوی ایشان گفته شد.

مخدومی ادامه داد: سال اول که جشنواره برگزار شد قرارمان برگزاری یک جشنواره بود. فکر نمی کردیم فتنه سال به سال ادامه بیابد و پیچیده تر شود و متاسفیم که امروز باید عنوان کنیم که سخت تر گرفتار آن هستیم. ما بر این باوریم که هر چه مظلوم تر باشیم دست یاری الهی بیشتر به ما کمک می کند.

وی ادامه داد: ابتدا امیدمان به خدا و سپس دغدغه مندی و بصیرت دوستانمان است در این را معمولا افرادی که مسند دولتی نداشته اند به ما یاری می دهند و ما هم ایستاده ایم و به جلو می رویم. به باور ما جدی ترین هشدار امام راحل از ابتدای نهضت هوشیاری در مقابل اسلام آمریکایی بود و پس از آن هم رهبر انقلاب پرچمدار این مسئله شدند. ما نیز تلاش کرده ایم با زبان هنر در این چند ساله این مسئله را گوشزد کنیم و آنقدر این جشنواره را دنبال می کنیم تا صنف هنرمند بتواند نقش خودش را برای حل این دغدغه به شکل جدی ایفا کند.

در ادامه مراسم مجتبی رحماندوست نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی نیز در سخنانی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در مورد ماندگار کردن اندیشه با استفاده از قالب ادبیات و هنر گفت: اگر آنچه که بر ما در فتنه ۸۸ گذشته است در قالب ادبیات ننشیند فردا ماجرا تغییر می کند و این ما هستیم که محکوم می شویم. باید بگوییم که بر سر ما چه آمده و بگوییم که حتی بخشی از آنچه را که گذرانده ایم برای از بین بردن یک حکومت کافی است.

رحماندوست در ادامه پیشنهاد داد: نویسندگان کشور دست بکار تالیف داستانهای علمی تخیلی با این موضوع شوند که اگر فتنه ۸۸ به نتیجه می رسید وضعیت کشور به کجا منجر می شد؟

وی گفت: کف خواسته فتنه گران ابطال انتخابات بود و حتما بعد از آن هم خواستار انتخاباتی بدون نظارت شورای نگهبان می شدند که برای برپایی چنین انتخاباتی باید قانون اساسی تغییر کند و اگر قانون اساسی بخواهد تغییر کند موضوع ولایت فقیه را هم حتما می خواهند از آن حذف کنند. اگر بالاترین مقام انقلاب به این خواسته تن می داد کل انقلاب زیر سئوال می رفت.

این نماینده مجلس در پایان خواستار توجه بیشتر به حوزه شعر در این جشنواره شد.