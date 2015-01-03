مددجویان کمیته امداد خراسان شمالی ۵۵۰ مترمربع فرش تولید کردند

علیرضا مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مددجویان کمیته امداد خراسان شمالی طی سال جاری ۱۴۴ تخته فرش به ارزش دو میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال تولید کردند.

وی ایجاد اشتغال و خوكفایی مددجویان تحت حمایت كمیته امداد خراسان شمالی را از اهداف این نهاد دانست و اظهار داشت: در این راستا معاونت اشتغال و خودكفایی كمیته امداد استان انواع طرح های اشتغالزایی همانند تولید فرش كه از طرح های پردرآمد محسوب می شود را اجرایی کرده است.

مرادی افزود: امسال تولیدات فرش دستبافت مددجویان این نهاد به كشورهایی نظیر لبنان و امارات صادر می شود.

وی اظهار داشت: همچنین به منظور بازاریابی و فروش تولیدات مددجویان تحت پوشش نمایشگاه هایی در مرکز استان و تهران برپا شده است.

این مقام مسئول در کمیته امداد خراسان شمالی تصریح كرد: این نهاد از طرح های اشتغال مددجویان به ویژه تولید فرش كه یكی از پایدارترین و پردرآمدترین مشاغل محسوب می شود حمایت و پشتیبانی می کند.

مرادی همچنین اضافه كرد: امسال برای اجرای ۷۵۵ طرح اشتغالزایی مددجویان ۶۲ میلیارد ریال اعتبار در استان هزینه شده است.

معاون اشتغال و خودكفایی كمیته امداد خراسان شمالی افزود: كمیته امداد همواره در تلاش بوده تا در راستای ایجاد اشتغال و توانمندسازی مددجویان گام های موثری بردارد و آنها را به سمت خودكفایی و استقلال مالی هدایت كند.

به گزارش خبرنگار مهر، هم اکنون ۳۲۵ کارگاه تجمیعی قالی بافی در سطح استان فعال است و بیش از ۵۰۰ نفر از مددجویان این نهاد در کارگاه های قالیبافی سطح استان فعالیت دارند.