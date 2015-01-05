سرمايه های فرهنگی كردستان در رسانه ملی معرفی می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سيد رمضان موسوي مقدم ظهر یکشنبه در مراسم تكريم و معارفه مدير كل صدا و سيماي مركز كردستان در سنندج اظهار داشت: معرفي ظرفيت ها و استعدادهاي فرهنگي كردستان در قالب شبكه استاني صدا و سيماي مركز كردستان يكي از برنامه های رسانه ملي است و انتظار مي رود كه از اين ظرفيت ها به شكل بهتري بهره برداری شود.

وي ادامه داد: همه مولفه های فرهنگی بودن استان كردستان از جمله زبان، آداب، رسوم و تعهد مردم اين ديار به انقلاب و نظام اسلامي بايد در قالب برنامه هاي شبكه استاني و رسانه ملي به خوبي نمود و عينيت داشته باشد.

معاون امور مجلس و استانهای سازمان صدا و سيما با بيان اينكه ظرفيت های كردستان قابليت های جهاني دارند، عنوان كرد: پرداختن به سوژه ها و توانمندي هاي فرهنگي كردستان نه تنها در سطح ملي كه حتي در سطح بين المللي نيز داراي اعتبار و ارزش است.

وي در بخش ديگري از سخنان خود با بيان اينكه راه اندازي شبكه های محلی و استانی در كشور ما در ساير كشورها سابقه ندارد، عنوان كرد: رسانه ملي در كشور ما براي اولين بار شبكه هاي محلي و استاني را در راستاي حفاظت از فرهنگ هاي مختلف راه اندازي كرد و اين يك كار بديع و نوآورانه بود.

حجت الاسلام موسوي مقدم گفت: حمايت و حفاظت از خرده فرهنگ ها در مجموع باعث مي شود كه فرهنگ ملي ما كه مبتي بر آموزه هاي ديني و اسلامي است مورد توجه قرار گيرد و در همين راستا تقويت و حمايت از شبكه هاي استاني در اولويت قرار دارد.

وي با بيان اينكه ظرفيت ها براي توسعه شبكه كردستان و برداشتن قدم هاي بزرگ در اين عرصه فراهم است، گفت: بدون شك امروز جايگاه صدا و سيماي مركز كردستان در ميان ساير شبكه هاي استاني بالاتر است و اين مهم نيز به دليل قابليت هاي فرهنگي اين استان و ميزان مخاطب به دست آمده است.

معاون امور مجلس و استانهاي صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران يادآور شد: مدير كل جديد شبكه كردستان هم فردي باتجربه و هم متخصص است و به همين دليل انتظار مي رود كه از تمامي ظرفيت هاي موجود در اين استان در راستاي اعتلا فعاليت هاي رسانه ملي استفاده كند.

وي در پايان از رضا علي نژاد مدير كل سابق صدا و سيماي مركز كردستان تقدير كرد و گفت: خوشبختانه فعاليت هاي صورت گرفته در دوره مديريت وي باعث ارتقاء جايگاه شبكه استاني شد.

در اين مراسم ضمن تقدير از خدمات رضا علي نژاد، ابوالقاسم امان الهي به عنوان مدير كل صدا و سيماي مركز كردستان معرفي شد.

ابوالقاسم امان الهي مدير كل جديد صدا و سيماي مركز كردستان از نيروهاي بومي است و در سابقه كار رسانه اي خود قائم مقامي صدا و سيماي مركز كردستان و مدير مركز مهاباد را نيز دارد.