https://mehrnews.com/x3bdyt ۵ بهمن ۱۴۰۴، ۱۷:۴۲ کد مطلب 6731299 استانها فارس استانها فارس ۵ بهمن ۱۴۰۴، ۱۷:۴۲ بارش برف در حرم شاهچراغ (ع) شیراز- در این ویدئو بارش برف در حرم مطهر حضرت احمد بن موسی الکاظم شاهچراغ (ع) را مشاهده کنید. دریافت 11 MB کد مطلب 6731299 کپی شد مطالب مرتبط تردد روان در تمامی محورهای برفی فارس جریان دارد بارش برف در شیراز بارش شدید برف در شیراز مدارس شیراز و برخی شهرستانهای فارس فردا غیرحضوری شد برگزاری شانزدهمین نشست سالانه اندیشمندان انقلاب اسلامی در شیراز تمام محورهای مواصلاتی استان فارس باز است بارش برف در شیراز شیراز برفی شد برچسبها شاهچراغ (ع) شاهچراغ؛ سومین حرم اهل بیت بارش برف شیراز
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