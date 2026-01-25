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۵ بهمن ۱۴۰۴، ۱۷:۴۲

بارش برف در حرم شاهچراغ (ع)

بارش برف در حرم شاهچراغ (ع)

شیراز- در این ویدئو بارش برف در حرم مطهر حضرت احمد بن موسی الکاظم شاهچراغ (ع) را مشاهده کنید.

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کد مطلب 6731299

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