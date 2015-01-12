صادرات ۲۰ هزارمترمربع سنگ از محلات به قزاقستان و عراق

حسین سروش در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: بابت این میزان صادرات غیر نفتی، سنگ نما و تزئینی، ۲۴۰هزار دلار ارز عاید کشور و صنعتگران محلات می شود.

وی بیان کرد: این میزان تعهد صادرات سنگ تزئینی با حضور سه شرکت از انجمن سنگ این شهرستان در نمایشگاه بین المللی سنگ کشور قطر که در حال برگزاری است افزایش خواهد یافت.

سروش بیان کرد: انجمن سنگ محلات با عرضه محصولات خود در نمایشگاه بین المللی سنگ بغداد نیز که در ۲۷ تا ۳۰ بهمن ماه در کشور عراق برپا خواهد شد سفارش سنگ صادراتی بیشتری را خواهند گرفت و میزان تعهد و صادرات سنگ نما افزایش خواهد یافت .

وی بیان کرد: ۳۰۰ کارگاه سنگبری در شهرستان محلات سنگ استخراجی از معادن را فرآوری می کنند که هر واحد سنگبری سالانه ۳۰درصد از ظرفیت تولیدی را می تواند صادر کند؛ اما به دلیل نبود فرهنگ صادراتی از این توانمندی استفاده نمی شود.