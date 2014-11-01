آغاز گام عملی برای ایجاد منطقه ویژه اقتصادی در محلات/ هیئت موسس منطقه ویژه اقتصادی محلات تشکیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سیداحمد سجادی عصر شنبه در جلسه منطقه ویژه اقتصادی محلات که با حضور جمعی از مسئولان برگزار شد اظهار کرد: دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری تشکیل سازمان مسئول به منظور ایجاد منطقه ویژه اقتصادی سنگ توسط این بخش را پذیرفته و اعلام کرده در صورت نبود تمایل این بخش شرکت شهرک های صنعتی اقدامات لازم در راستای تشکیل سازمان مسئول را انجام دهد.

وی ادامه داد: در بحث منطقه ویژه اقتصادی گل و گیاه نیز اعلام شده که پس از انجام جانمایی مکان این منطقه مشخصات آن به منظور انجام اقدامات مورد نیاز بعدی به دفتر امور اقتصادی استانداری ارسال شود.

در ادامه این جلسه رییس انجمن سنگبران محلات با اشاره به ضرورت وجود منطقه ویژه اقتصادی سنگ در محلات از سالیان گذشته گفت: با پیگیری های به عمل آمده سرانجام طی ماه های گذشته موافقت مسئولان را به منظور احداث این شهرک اخذ شد.

حسین سروش تصریح کرد: به همین منظور نیز اعلام شد که هر دو منطقه گل و سنگ در این ناحیه ایجاد شود و مقرر شد تا هر دو موضوع از طریق استانداری پیگیری شود.

وی اعلام کرد: سایت ۵۰۰ هکتاری برای احداث منطقه ویژه اقتصادی سنگ توسط شرکت شهرک ها مصوب شد و بنا شد تا ۲۵۰ هکتار آن آماده و مابقی نیز برای این طرح محفوظ بماند.

وی خاطرنشان ساخت: با توجه به فراهم بودن زیرساخت های لازم در بخش گل مقررشد تا هر ۲ بخش با یک محوریت و در دو مکان مجزا با یک گمرک آغاز به کار کند.

سروش عنوان کرد: هدف این مجموعه تنها نگاه کلان به این مناطق است و تنها سیاست گذاری ها مشخص می شود.

رییس انجمن سنگبران پیشنهاد کرد که برای پیشرفت سریعتر این کار هیئت موسسی متشکل از ۲ نفر معدن کار، ۲ نفر از قشر سنگبران، ۲ نفر از گلکاران و یک نفر نیز از اداره صنعت، معدن و تجارت تشکیل شود.

رییس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان محلات گفت: این نهاد دو بخش صنعت و سنگ را از یکدیگر جدا نمی داند.

حسن سلیمی پیشنهاد کرد که برای تشکیل این هیئت موسس ۴ نفر از بخش سنگ و ۳ نفر از بخش کشاورزی حضور داشته باشند.

سلیمی تصریح کرد: اکنون در محلات بخش ماهیان زینتی نیز آمار قابل قبولی در بحث صادرات دارد و می توان این حوزه را هم در بین اعضا هیئت موسس جای داد.

فرماندار شهرستان محلات پس از جمع بندی مباحث ارائه شده در جلسه با تشریح مصوبه این جلسه اظهار کرد: با توجه به صحبت های بیان شده در این جلسه مقرر شد ظرف ۱۰ روز آینده هیئت موسسی متشکل از ۲ معدن کار، ۲نفر از سنگبران، ۲ نفر از گلکاران و یک نفر از بخش ماهیان زینتی تشکیل شود تا گام های بعدی به منظور ایجاد منطقه ویژه اقتصادی در محلات برداشته شود.