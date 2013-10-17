گشایش نمایشگاه بین المللی سنگ، معدن و صنایع وابسته/ استان مرکزی سرشار از سنگ های کم نظیر ساختمانی

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم افتتاح ششمین نمایشگاه بین المللی سنگ، معدن و صنایع وابسته شامگاه چهارشنبه با حضور دبیر ستاد سنگ کشور و استاندار مرکزی برگزار شد.

استاندار استان مرکزی در مراسم گشایش این نمایشگاه با اشاره به ظرفیت های استان مرکزی در حوزه سنگ گفت: استان مرکزی استانی سرشار از معادن گرانقیمت و سنگ های کم نظیر ساختمان است که حرف های زیادی برای گفتن در عرصه بین المللی دارند.

محمدحسین مقیمی با تاکید بر ضرورت تحقق حماسه اقتصادی در استان گفت: تولیدکنندگان کشور و استان مرکزی با تبدیل تحریم های اقتصادی به فرصت گامهای خوبی در راستای تحقق اقتصادی برداشته اند و باید با تداوم این روند با کمک دولت دشمنان را در رسیدن به اهدافشان ناکام کنند.

وی در ادامه از تمهیدات دولت برای گشایش اعتبار از صندوق توسعه ملی برای بخش صنعت خبر داد و گفت: این اقدام دولت نقش بسزایی در ایجاد اشتغال و رونق بخش صنعت دارد.

استاندار استان مرکزی با تاکید بر ضرورت بخش خصوصی و بخش دولتی در جهت توسعه ملی در بخش صنعت کشور گفت: تحقق 8 درصد توسعه ملی کشور در بخش صنعت در گرو همکاری و همدلی دولتمردان و سرمایه گذاران بخش خصوصی است.

مدیر اجرایی نمایشگاه بین المللی سنگ محلات نیز در این مراسم با اشاره به حضور نمایندگان کشورهای ایتالیا، چین، آلمان، فرانسه و کره جنوبی در این نمایشگاه گفت: ششمین نمایشگاه بین المللی سنگ محلات با رویکرد مبتنی بر فنون تخصصی و پیشرفته در فراوری و استخراج معدنی و استفاده بهینه از ضایعات معدن در سایر بخشها و با هدف معرفی اهمیت سنگ محلات در بازارهای جهانی در فضایی به وسعت 10 هزار متر مربع در قالب 156 غرفه دایر شده است.