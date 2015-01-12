۲۲ دی ۱۳۹۳، ۱۱:۳۴

در یک دوره آموزشی/

نجومیان ۷ اثر بورخس را بررسی می‌کند

امیرعلی نجومیان در یک دوره آموزشی با عنوان «هزارتوهای بورخس» ۷ اثر از آثار خورخه لوئیس بورخس را مورد نقد و بررسی قرار می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این دوره به همت معاونت پژوهشی و آموزشی خانه هنرمندان ایران برگزار می‌شود و سومین دوره این نهاد در ارتباط با ادبیات جهان است.

در این دوره هفت اثر مهم خورخه لوییس بورخس تحلیل می شود. هر یک از آثار انتخاب شده، به این ترتیب در جلساتی مجزا معرفی خواهند شد: «کتابخانه بابل»، «پیرمنار، مولف دن کیشوت»، «تلون، اوکبر، اربیس ترتیسوس»، «فونس یا حافظه»، «باغ گذرگاه‌های هزارپیچ»، «حافظه شکسپیر» و «الف».

تدریس این دوره به عهده امیرعلی نجومیان خواهد بود و شروع دوره نیز از چهارم بهمن خواهد بود. ساعت برگزاری جلسات نیز ۱۴ تا ۱۸ است.

متقاضیان حضور در جلسات این دوره باید برای پیش‌ثبت‌نام، تا پنجشنبه ۲۵ دی، از ساعت ۱۴ تا ۲۰ با خانه هنرمندان تماس گرفته و یا در محل آن حضور پیدا کنند.

 

