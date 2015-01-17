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۲۷ دی ۱۳۹۳، ۱۴:۴۸

گزارش خبرنگار مهر از استرالیا؛

احتمال رویارویی تیم ملی فوتبال ایران با کره‌جنوبی در نیمه نهایی

احتمال رویارویی تیم ملی فوتبال ایران با کره‌جنوبی در نیمه نهایی

راه صعود کره جنوبی برای حضور در نیمه نهایی جام ملت‌های آسیا با شکست استرالیا تسهیل شد. این تیم چنانچه به نیمه نهایی راه پیدا کند احتمال دارد با ایران بازی کند.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از استرالیا، چنانچه کره بتواند مقابل تیم دوم گروه B که یکی از تیم های ازبکستان، چین و عربستان خواهد بود به برتری برسد، به نیمه‌نهایی راه پیدا خواهد کرد.

از آن سو چنانچه ایران دو بازی آینده خود را با برتری پشت سر بگذارد، با این تیم بازی می‎کند. ایران ابتدا باید روز دوشنبه مقابل امارات به برتری برسد تا به عنوان صدرنشین راهی مرحله یک چهارم نهایی شود. در آن بازی تیم ملی با یکی از تیم های ژاپن، عراق و یا اردن دیدار خواهد کرد. پیروزی در آن دیدار یعنی رویارویی مردان "کارلوس کی‌روش" با کره جنوبی.

کره جنوبی و ایران در ادوار گذشته همواره در مرحله یک چهارم نهایی با هم بازی کرده اند. در جام ملتهای 1996 امارات، تیم ایران با نتیجه 6 بر 2 مقابل کره به برتری رسید. در جام ملتهای 2000 لبنان با نتیجه 2 بر یک به این تیم باختیم و در سال 2004 با حساب 4 بر 3 به پیروزی رسیدیم. در جام ملتهای 2007 نوبت کره بود که در ضربات پنالتی مقابل ایران به برتری برسد و در جام ملتهای 2011 قطر هم کره‌ای‎ها با تک گلی دیرهنگام موفق شدند تیم ملی را حذف کنند.

کد مطلب 2466645

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