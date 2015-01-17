پیشرفت 15 درصدی احداث بزرگراه شهید بروجردی

به گزارش خبرگزاری مهر، مجری طرح های بزرگراهی سازمان مهندسی و عمران شهر تهران، ضمن اعلام این خبر افزود: تاکنون 30 پلاک از مجموع 66 پلاک معارض ملکی پروژه احداث بزرگراه شهید بروجردی توسط شهرداری منطقه 18 برطرف شده و متناسب با رفع این دسته از موانع اجرایی، عملیات اجرای پروژه بیش از 15 درصد پیشرفت کرده است.

قاسم مالدار با بیان آنکه رعایت دقیق برنامه زمانبندی پروژه نیازمند رفع به موقع معارضات ملکی و تاسیساتی و تصویب نقشه های اجرایی است، از فعال بودن حداقل 4 جبهه کاری در مسیر 5120 متری پروژه خبر داد و گفت: عملیات احداث تقاطع های بزرگراه شهید بروجردی با رودخانه کن و خیابان شهید اصغری طبق برنامه در حال انجام است.

به گفته مجری طرح های بزرگراهی سازمان مهندسی و عمران شهر تهران، یکی از نتایج بهره برداری از بزرگراه شهید بروجردی، اتصال دسترسی بازار آهن به بزرگراه آزادگان و آزادراه تهران- ساوه است؛ ارتباطی که باعث حذف تردد خودروهای سنگین از معابر حمل و نقلی منطقه 18 می شود.

بزرگراه شهید بروجردی، بزرگراهی در امتداد آزادراه تهران - ساوه و در بخش حدفاصل بزرگراه آزادگان تا بلوار 45 متری بهار است. این بزرگراه شرقی- غربی در مسیر 5120 متری خود دارای تقاطع هایی غیرهمسطح با بزرگراه آزادگان، بلوار شهید مهتدی، رودخانه کن، محور 45 متری کن(بزرگراه شهید هاشمی)، خیابان اصغری و بلوار الغدیر است. نقطه آغاز این مسیر یعنی تقاطع غیرهمسطح بزرگراه آزادگان با آزادراه تهران- ساوه، طی سال های اخیر به صورت یک معبر شبدری کامل ساخته شده و در اختیار شهروندان قرار گرفته است.