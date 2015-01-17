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۲۷ دی ۱۳۹۳، ۱۵:۱۲

335 تبعه بلژیک عضو داعش در عراق و سوریه هستند

335 تبعه بلژیک عضو داعش در عراق و سوریه هستند

مسئولان بلژیک اعلام کردند که 335 تبعه این کشور عضو گروه تروریستی داعش در عراق و سوریه هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، مسئولان بلژیک اعلام کردند که 335 نفر از شهروندان این کشور عضو گروه تروریستی داعش در عراق و سوریه هستند.

"کلود مونیکی" رئیس اجرایی مرکز اطلاعات استراتژیک و امنیت اروپا با اعلام این خبر افزود: مشکل اساسی این است که شمار زیادی از جوانان مسلمان در بلژیک بیکار هستند و آینده خوبی در انتظار آنها نیست و همین امر باعث می شود به سوی افراط گرایی و تروریسم کشیده شوند.

وی خاطرنشان کرد: خطر واقعی که مسئولان بلژیک را تهدید می کند بازگشت این افراد از عراق و سوریه به کشور است.

در همین حال روزنامه فرانسوی لوفیگارو در گزارشی اعلام کرده است: دست کم یک سوم از اعضای گروه تروریستی داعش از کشورهای اروپایی هستند.

کد مطلب 2466697
سمیه خمارباقی

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