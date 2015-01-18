رونمایی از مجسمه آرنالدو پومودورو/ زمین غبارروبی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این مراسم با حضور و سخنرانی مجید ملانوروزی رئیس موزه هنرهای معاصر تهران، سفیر و رایزن فرهنگی ایتالیا، پروفسور مارکو منگوتزو منتقد ایتالیایی و نماینده بنیاد پومودورو ، بنیاد خانواده فیض نیا و هنرمندان، روز دوشنبه 29 دی ماه 93ساعت 3 بعدازظهر برگزار می شود.

پروژه مرمت و جلادهي مجسمه «كره» آرنالدو پومودورو مجسمه ساز بزرگ ايتاليايي، واقع در باغ مجسمه موزه هنرهاي معاصر تهران با عنوان «غبار روبي زمين» از آبان ماه 93 توسط بنياد خانواده فيض نيا با حمايت گروه سرمايه گذاري آگرين با همكاري بنياد آرنالدو پومودورو، سفارت ايتاليا و موزه هنرهاي معاصر تهران آغاز شد و مراسم رونمايي این اثر ساعت 3 بعدازظهر روز دوشنبه 29 دي ماه 93 در موزه هنر هاي معاصر تهران خواهد بود.

مجسمه «كره» آرنالدو پومودورو يكي از شاخص ترين آثار دوره هاي كاري اين هنرمند به حساب مي آيد و به تعبير او نمادي از كره زمين است به همين منظور پروژه غبار روبي زمين از يكسو سعي دارد با نگاهي استعاره اي و نمادين به اين اثر شاخص تاكيدي باشد بر اهميت توجه به مسائل زيست محيطي و همچنين تأثيرات مخرب آلودگي هوا در كلان شهرها، بر زندگي روزمره ، سلامت شهروندان و مشاركت نهادهاي مردمي در اين موضوع و از طرف ديگر اهميت مشاركت اين نهادها در امر مرمت و محافظت از آثار و ميراث هنري.

آرنالدو پومودورو مجسمه‌ساز و هنرمند ایتالیایی در سال 1926 در شهر مورچیانو ایتالیا به دنیا آمد. وی در حال حاضر در شهر میلان ایتالیا زندگی می‌کند. وی به واسطه خلق تندیس‌های کروی و ستونی شهرت بسزایی دارد. بعضي از آثار پومودورو را مي توان در موزه واتيكان، ترينيتي كالج، دوبلين، مقر سازمان ملل در نيويورك، موزه هيرشبورن و باغ مجسمه در واشنگتن دي سي، مدرسه علوم ديني مسيحيت در ايندياناپوليس، موزه ديانگ در ساندر سان فرانسيسكو و دانشگاه كاليفرنيا در بركلي يافت. از آثار مهم وی كه در ایران وجود دارد، یکی در مقابل موزه هنرهای معاصرتهران، دیگری در کتابخانه اختصاصی کاخ نیاوران و مورد دیگر مقابل پارکینگ پارک ارم تهران قرار دارد.