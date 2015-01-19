چهل و چهارمین جشنواره فیلم رشد در خراسان شمالی برگزار می شود

سیدمحمد لنگری در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: جشنواره فیلم رشد در خراسان شمالی پس از چند سال توقف، امسال از بیست و پنجم بهمن ماه به مدت پنج روز برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به اینكه معلمان، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان، دانش آموزان و اولیای آنان، گروه هدف این جشنواره هستند اظهار داشت: امسال در ۳۹ مركز آموزشی و فرهنگی در سطح شهرستان های استان فیلم های این جشنواره اكران می شود.

لنگری با بیان اینكه این جشنواره از ۴۴ سال پیش تاكنون برگزار شده و به عنوان قدیمی ترین جشنواره فیلم كشور به شمار می رود، تصریح كرد: سابقه دیرین جشنواره فیلم رشد نشان می دهد كه فیلم، هنر و سینما یكی از بهترین روش ها برای آموزش، تربیت و فرهنگسازی است.

مدیركل آموزش و پرورش خراسان شمالی افزود: با ارائه فیلم ها در جشنواره فیلم رشد به دانش آموزان، بستر ارتقاء و شاخص های آموزشی و تربیتی آنان نیز فراهم خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، خراسان شمالی با دارا بودن ۸ شهرستان و جمعیتی بالغ بر ۸۶۷ هزار نفر، ۱۶۵ هزار دانش آموز دارد.